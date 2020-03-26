مصطفى فهمي: حزنت من التجريح في قائمة محمود طاهر خلال انتخابات الأهلي

الخميس، 26 مارس 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

محمود طاهر - مصطفى فهمي

كشف مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي الأسبق عن شعوره بالحزن لمحاولات البعض للتجريح في أعضاء قائمة محمود طاهر لانتخابات الأهلي السابقة.

وقال مصطفى فهمي عبر قناة أون تايم سبورتس: "في الانتخابات حصلت على عدد كبير جدا من الأصوات أكثر من بعض رؤوساء الأهلي السابقين".

وأضاف "كنت أقابل أعضاء الأهلي ويقولون لي سننتخب كل أفراد قائمة محمود الخطيب عدا منصب نائب الرئيس وسوف نختارك انت".

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وأكمل "لكني كنت أشعر بالحزن بسبب التجريح المستمر في أعضاء قائمة محمود طاهر الانتخابية لأن هذا ليس من أخلاق الأهلي".

وواصل "في الانتخابات الجميع يتنافس في حب الأهلي ولا يتنافس ضد بعضهم البعض".

وأتم تصريحاته "بابي مفتوح دائما للعمل في الأهلي لأنه بيتي وأنا تحت أمره في أي وقت".

وخاض مصطفى فهمي انتخابات الأهلي السابقة في 2017 على مقعد نائب الرئيس وخسر أمام العامري فاروق.

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