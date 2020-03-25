كورتوا يختار أفضل لحظاته والرقم 13 والعمل مثل والدته

في ظل التواجد لفترات طويلة بالمنزل، قرر تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ومنتخب بلجيكا مشاركة جماهيره عبر حسابه على تويتر والرد على أسئلتهم.

ثيبوه كورتوا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

البلجيكي استخدم وسم #AskThibaut للرد على أسئلة المتابعين، كاشفا أفضل لحظة له مع المنتخب وريال مدريد وتشيلسي، وكذلك كيف يقضى وقته ونجومه المفضلين.

- أفضل لحظة بقميص ريال مدريد؟

الفوز بكأس السوبر الإسباني والكلاسيكو في سانتياجو بيرنابيو.

- أفضل سائق فورمولا 1 في التاريخ؟

مايكل شوماخر.

- لاعب كرة السلة المفضل؟

لوكا دونشيتش لاعب دالاس مافريكيس.

- حارس المرمى المفضل لك في الصغر؟

إيكر كاسياس، وأدوين فان دير سار.

- هل أنت الأطول في عائلتك؟

نعم، أخي يبلغ طوله 196 سم، ووالدي 193، عائلة طويلة :D

- إذا لم تلعب كحارس مرمى، في أي مركز ستلعب؟

لعبت في البداية كظهير أيسر، لكن بعد رأسيتي في فالنسيا قد أشارك كمهاجم أيضا.

- أيهما تفضل الأفلام أم الألعاب؟

الألعاب وألعب حاليا كرة سلة وفورمولا 1.

- مسلسلك المفضل؟

Casa de papel, prison break

- أفضل تصدي لك؟

إنقاذ كرة نيمار في كأس العالم 2018.

- ماذا يعني الرقم 13 لك؟

رقم الحظ

- أفضل لحظة مع تشيلسي؟

الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين

- إذا لم تكن لاعب كرة قدم ماذا ستعمل؟

ربما أخصائي علاج طبيعي مثل أمي أو مدرس رياضي في المدرسة

- الطعام المفضل؟

الأكل الياباني

- أسرع لاعب في ريال مدريد؟

قد أقول أنه فينيسوس جونيور

- ماذا كانت ردة فعلك عندما فزت بالقفاز الذهبي بكأس العالم؟

فخور للغاية، لكن أفضل الألقاب الجماعية على الانتصارات الشخصية.

- ما الأكثر خفة ظل؟ دييجو كوستا أم إدين هازارد؟

أعتقد دييجو.

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