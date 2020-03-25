كانافارو يتبرع لمستشفى في نابولي.. "أود أن يكون تبرعي مفيدا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 22:54

كتب : FilGoal

فابيو كانافارو

انضم فابيو كانافارو مدافع منتخب إيطاليا السابق لقائمة الرياضيين المتبرعين وتبرع لأحد مستشفيات مدينة نابولي بـ 30 ألف قناع طبي.

المدير الفني لـ جوانزو إيفرجراند الصيني قال لوسائل إعلام إيطالية: "لا أود الحديث في مثل هذه الأمور، الأصح أن يكون الناس مثلي هم أول من يساعدوا".

وتابع "هذا الأمر يؤثر فيّ كثيرا وتلك هي طريقة التقرب من أهلي، أود أن يكون تبرعي مفيدا".

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ويقضى كانافارو أيامه الأخيرة في الحجر الصحي بالصين، بعدما قضى 20 يوما في مدينة دبي الإماراتية لمعسكر الفريق.

كانافارو تحدث عن بقائه في الحجر الصحي: "يوم الجمعة المقبل سأكمل أسبوعين بالحجر الصحي وسأكون قادرا على الرحيل، خضعت لفحص آخر وجاءت نتيجته سلبية".

وأتم "سيكون من الرائع العودة للمشي مرة أخرى ورؤية الأبواب مفتوحة مجددا".

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