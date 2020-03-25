محمد إيهاب: كنت أعلم أنني سأشارك بالأولمبياد إن تأجلت.. البطل من يصنع الميداليات

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 22:53

كتب : محمد سمير

محمد إيهاب

أعرب محمد إيهاب نجم مصر في رياضة رفع الأثقال عن ثقته في المشاركة بأولمبياد طوكيو بعد تأجيلها لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قرارها بتأجيل الأولمبياد بسبب انتشار فيروس كورونا وعدم آمان مشاركة الرياضيين.

وقال محمد إيهاب في تصريحات لقناة الزمالك: "كنت أعلم أن الأولمبياد إن تأجلت سأشارك بها، لكن لم أكن أعلم إلى متى سيتم تأجيلها".

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وأوضح "تم توقيع عقوبة علينا وذهبنا للمحكمة الرياضية الدولية ولم تنجح محاولتنا فذهبنا إلى المحكمة الفيدرالية".

وتابع "كنا نتنظر النتيجة في شهر أبريل وسط آمال ضعيفة، لكن الآن لن نستأنف سننفذ العقوبة وندفع الغرامة ونحاول المشاركة العام المقبل".

ما سبب الأزمة؟

وعن سبب العقوبة قال: "بعد انتهاء أولمبياد 2016، حاول اتحاد رفع الأثقال زيادة القاعدة بعدد من الشباب والناشئين".

وأضاف إيهاب "لم يكن هناك عدد كاف لهم فجلسوا في نزل شباب، وأثناء كشف المنشطات في بطولة إفريقيا تم ثبوت 7 عينات".

وواصل حديثه "بعد حوالي شهر قبل استئنافنا، حدثت مشاكل في الفريق الأول بدورة الألعاب الإفريقية وتم ثبوت 6 عينات".

وأوضح إيهاب "المادة الثانية التي تم اكتشافها أقل خطرا من الأولى وإن شاء الله بعد 6 شهور أو سنة على الأكثر يتم مشاركتهم ويمكنهم اللحاق بالأولمبياد".

وكان الاتحاد الدولي لرفع الأثقال قد وقع عقوبة الإيقاف لمدة عامين على الاتحاد المصري ولاعبيه بداية من ديسمبر 2019.

الخطوة المقبلة:

وعن الخطوة المقبلة بعد تأجيل الأولمبياد قال: "الحمد لله بعد دعوات كثيرة قال لي نصر عزام المحامي المسؤول عن القضية أن موقفنا أفضل حاليا".

وأوضح "الآن تم التواصل بينه وبين هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية من أجل تقديم التماس والمشاركة في الأولمبياد العام المقبل".

وأتم تصريحاته "الميداليات لا تصنع أبطالا، لكن الأبطال هم من يصنعون ميداليات".

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