مصدر مسئول بالإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر مصير الدوري لدراسة احتياجات الفريق

ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي التعرف على المصير النهائي لمسابقة الدوري هذا الموسم من أجل الاستقرار على احتياجات الفريق.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن تعليق النشاط مجددا لمدة 15 يوما جديد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام يزيد من إمكانية استكمال الموسم دون الإلغاء.

وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "عودة النشاط ستعني استمرار كل الأجهزة في عملها لمواصلة مشوار المسابقة".

وأضاف "لكن في حالة الإلغاء سيكون التفكير في تحديد احتياجات الفريق الموسم المقبل من ناحية الإدارة الفنية واللاعبين".

وتابع "أهم ما نطالب به في الوقت الحالي أن يتابع الجهاز الفني للفريق، اللاعبين وتدريباتهم في منازلهم".

وأتم تصريحاته "نريد الحفاظ على لياقة اللاعبين وجاهزيتهم لاحتمالية عودة النشاط في أي وقت".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فايلر: تدريب الأهلي مرهق

الشيخ يختار فريقه "الأسطوري" الذي لا يُهزم

نجوم مصر 1934 – مصطفى كامل.. تهديد حوله لحارس مرمى

بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية