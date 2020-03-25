مصدر مسئول بالإسماعيلي لـ في الجول: ننتظر مصير الدوري لدراسة احتياجات الفريق

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 22:18

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

ينتظر مجلس إدارة الإسماعيلي التعرف على المصير النهائي لمسابقة الدوري هذا الموسم من أجل الاستقرار على احتياجات الفريق.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن تعليق النشاط مجددا لمدة 15 يوما جديد للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مصدر في اتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام يزيد من إمكانية استكمال الموسم دون الإلغاء.

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وقال مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "عودة النشاط ستعني استمرار كل الأجهزة في عملها لمواصلة مشوار المسابقة".

وأضاف "لكن في حالة الإلغاء سيكون التفكير في تحديد احتياجات الفريق الموسم المقبل من ناحية الإدارة الفنية واللاعبين".

وتابع "أهم ما نطالب به في الوقت الحالي أن يتابع الجهاز الفني للفريق، اللاعبين وتدريباتهم في منازلهم".

وأتم تصريحاته "نريد الحفاظ على لياقة اللاعبين وجاهزيتهم لاحتمالية عودة النشاط في أي وقت".

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