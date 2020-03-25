خليك في البيت - مروة عيد ولعبة الأسئلة.. موقف لا ينسى في عمر الـ17 وتشجيع الملوك

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 21:32

كتب : حسام نور الدين

مروة عيد - لعبة الأسئلة

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم، يجيب عنه من منزله.

هذه المرة مع واحدة من نجوم كرة اليد، مروة عيد المحترفة بنادي نيس الفرنسي.

وكانت تلك هي إجاباتها على الأسئلة:

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- أصعب لاعبة واجهتيها؟

لاعبة اسمها ستينا أوف تيدال، تلعب في النرويج ومن أفضل اللاعبات التي واجهتهن خلال مشواري في كرة اليد.

- لاعبة تطمئني لوجودها في فريقك؟

كنت ألعب بجانب لاعبة إسبانية تدعى كارمين مارتن اعتبرها أفضل جناح أيمن في العالم وكانت مصدر للاطمئنان بالنسبة لي.

أما على مستوى التشجيع فكنت اطمئن لوجود محمد أبو تريكة في الملعب.

- إذا كنتِ بطلة لرياضة بخلاف كرة اليد، فماذا ستكونين؟

كنت أتمنى أن أصبح لاعبة في كرة القدم أو كرة السلة.

- موقف لا تنسيه في مسيرتك؟

كنت ألعب في بطولة إفريقيا مع منتخب مصر وعمري 17 عاما فقط، وحصلت على جائزة أفضل جناح أيسر وهدافة البطولة رغم صغر سني.

- مباراة لا تنسيها وما السبب؟

مباراة لم ألعبها وهي الأهلي وطلائع الجيش باستاد الكلية الحربية والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1، كنت في الملعب وبعد هدف أحمد فتحي القاتل كنت أتحرك مثل المجنونة في المدرج.

- هل تشجعين كرة القدم؟ وما هو فريقك المفضل؟

أشجع الأهلي وريال مدريد، هما ملوك كرة القدم وأنا أشجع أندية الملوك :).

- اختاري أفضل 5 رياضيين تاريخيا على المستوى العالمي.

كريستيانو رونالدو, ليونيل ميسي، زين الدين زيدان, رونالدينيو (كرة قدم) - رافائيل نادال (تنس)

- اختاري أفضل 5 رياضيين مصريين في التاريخ.

الراحل صالح سليم، محمود الخطيب، محمد أبو تريكة (كرة قدم) - أحمد صلاح (كرة طائرة) - أحمد الأحمر (كرة يد).

- ما هو العمل الفني المفضل إليك؟

لن أعيش في جلباب أبي، أحب الحاج عبد الغفور البرعي ومشاهدة فرح سنية :D

- من هو الفنان الذي تنتظرين أي عمل يقدمه؟

كريم عبد العزيز وأحمد عز ودينا الشربيني.

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