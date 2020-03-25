حوار في الجول – مصيلحي: لهذا سلة الاتحاد تتفوق على الكرة.. و4 خطوات ساهمت في التحسن

يعد فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة أحد أقوى الفرق في مصر ومنافس دائم على البطولات ويحصد الواحدة تلو الأخرى لكن فريق الكرة ليس بذلك القوة فما هو السبب؟

الاتحاد استفاق الموسم الماضي مع مدربه حلمي طولان وبلغ ربع نهائي البطولة العربية وتكرر الأمر الموسم الجاري مع مدربه طلعت يوسف.

ويسير زعيم الثغر بخطى ثابته في الدوري إذ أنه يحتل المركز الخامس بـ27 بعدما خاض 17 مباراة، وتأهل لربع نهائي كأس مصر.

التحسن في 4 خطوات

وعن كيف حدث ذلك التحسن قال محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "عالجنا أخطاء الواسم السابق بتقليل عدد اللاعبين المعارين أو ضم لاعبين بعقود قصيرة الأمد، هدفنا بناء فريق قوي لعدة سنوات مقبلة".

وواصل "راعينا خفض متوسط أعمار اللاعبين في التعاقدات الجديدة، ووفرنا كل الإمكانيات المادية والمعنوية للجهاز الفني فهو المسؤول الأول عن إدارة شؤون الفريق".

وأردف مصيلحي "لا نحاسب المدير الفني بالقطعة ولكن في نهاية الموسم وندرس التجديد للجهاز الفني لموسم آخر لتوفير المزيد من الاستقرار".

وتابع رئيس زعيم الثغر "النادي أصبح يجذب اللاعبين حاليا ولا توجد صفقة دخلنا فيها إلا وتمت وننافس الأندية الكبيرة مثلما قمنا بضم محمد الصباحي من أسوان".

وأردف "لن نركض خلف رديف الأهلي والزمالك باستثناء من سيضيف لنا".

الفارق بين فريقي السلة والكرة

وعن الفارق بين فريقي السلة والكرة قال: "كرة السلة في إسكندرية لها مذاق آخر والاتحاد اعتاد أن يكون بطلا في تلك اللعبة بالفطرة".

وأردف "الفارق بين السلة والكرة إننا في الأولى مطالبين بالتعاقد مع 10 لاعبين فقط مقابل 30 لاعبا في الكرة".

وتابع "أضف إلى ذلك أن التعاقد الواحد في الكرة هو ضعف أي تعاقد من حيث القيمة في السلة، ولكننا نسير على الطريقة الصحيح في المنافسة على البطولات في الكرة".

وأكمل "لدينا قوام أساسي للفريق والموسم المقبل سنقوم بتدعيم بسيط في بعض المراكز عكس ما يحدث في الماضي حينما كانا لنادي يرحل عددا كبيرا من اللاعبين ويتعاقد مع مثلهم".

توقف الدوري

وعن توقف الدوري قال مصيلحي: "صحة المواطن المصري أهم شيء ولا يجب أن نتحدث عن عودة الرياضة الآن فالعالم كله يواجه أزمة كبرى ونأمل في حل قريب".

وأتم "ملتزمون بالتعاقد مع كل المدربين واللاعبين والموظفين والظروف التي نمر بها لا بد أن يكون هناك تكافل اجتماعي وليس من مبادئ الاتحاد التخلي عن أبنائه".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

طالع أيضا

فايلر: تدريب الأهلي مرهق

الشيخ يختار فريقه "الأسطوري" الذي لا يُهزم

نجوم مصر 1934 – مصطفى كامل.. تهديد حوله لحارس مرمى

بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي

كاف يتحدث عن مصير مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية