تنس - ويمبلدون مهددة بالإلغاء بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 - 20:52

كتب : FilGoal

ويمبلدون

بات من المحتمل إلغاء منافسات ويمبلدون واحدة من الأربع بطولات الكبرى في التنس (جراند سلام) بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الصفحة الرسمية الخاصة بالبطولة أن جميع السيناريوهات واردة لنسخة 2020.

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الرياضي بأغلب دول العالم بسبب اعتباره كوباء عالمي من منظمة الصحة العالمية.

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وكان من المفترض أن تقام نسخة العام الحالي في الفترة من 29 يونيو وحتى 12 يوليو المقبل.

وحصل نوفاك دجوكوفيتش على لقب النسخة الأخيرة على مستوى الرجال بينما حصلت عليها سيمون هاليب على مستوى السيدات.

وأشار حساب ويمبلدون إلى أن اللجنة المنظمة تعمل على تقييم مفصل لجميع السيناريوهات المحتملة للبطولة.

وأوضح البيان أن ذلك بما فيه التأجيل أو الإلغاء بسبب فيروس كورونا.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد أعلنت تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام لنفس السبب.

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تنس ويمبلدون فيروس كورونا
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