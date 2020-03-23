فرج عامر عن "تسريح مدربي قطاع الناشئين": الصفحة كانت خارج إدارتنا لـ 5 دقائق

نفى فرج عامر رئيس نادي سموحة "تسريح مدربي ولاعبي قطاع الناشئين في النادي"، مؤكدا عدم التفكير في ذلك على الإطلاق.

الصفحة الرسمية لـ فرج عامر نشرت في وقت سابق من يوم السبت قرار سموحة ب"تسريح" لاعبي ومدربي قطاع الناشئين في النادي بسبب توقف النشاط، قبل أن تحذف الخبر.

وتحدث فرج عامر عن ذلك، قائلا: "الصفحة كانت خارج إدارتنا لمدة 5 دقائق وبعد ذلك تداركنا الخطأ وحذفنا المنشور".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لم نفعل ذلك ولم نفكر حتى في ذلك. الصفحة خرجت عن السيطرة واستعادتها من جديد".

وتابع "ملتزمون بتعاقدتنا في النادي رغم تعليق النشاط".

وأردف "بل أتخذنا خطوة بإنشاء صندوق مالي لرعاية أصحاب المرتبات القليلة ومساعدتهم".

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