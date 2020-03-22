الخطيب يطمئن على صحة آل الشيخ

تواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي، من أجل "الاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية".

وأشارت الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى إن تركي آل الشيخ يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا وأبعدته عن أعماله.

ومن المنتظر أن يكون هناك مقابلة قريبا بين محمود الخطيب وآل الشيخ "بعد زوال الظروف الراهنة على خير لبحث بعض الملفات"، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو