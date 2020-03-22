الخطيب يطمئن على صحة آل الشيخ

الأحد، 22 مارس 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

تركي آل الشيخ - محمود الخطيب

تواصل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني والرئيس الشرفي للنادي، من أجل "الاطمئنان على صحته في ظل الأوضاع الحالية".

وأشارت الأهلي عبر موقعه الرسمي إلى إن تركي آل الشيخ يقضي فترة النقاهة بعد الجراحات التي أجراها مؤخرا وأبعدته عن أعماله.

ومن المنتظر أن يكون هناك مقابلة قريبا بين محمود الخطيب وآل الشيخ "بعد زوال الظروف الراهنة على خير لبحث بعض الملفات"، وفقا للموقع الرسمي للنادي.

أخبار متعلقة
استقالة تركي آل الشيخ من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي تركي آل الشيخ يكشف موقفه في حالة عدم قبول استقالة من الرئاسة الشرفية لـ الأهلي في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور رسالة من محمود الخطيب إلى رئيس صن داونز

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا:

خلف خطوط العدو – سانز خسر معركة صغيرة لكنه ربح الحرب الكبرى

سر اللقب – الفرعون جودين

تقارير: قرار تأجيل الأولمبياد يصدر اليوم الأحد

طارق حامد يتحدث عن صعوبة مواجهة رونالدو

في الدوري الأهلي تركي آل الشيخ الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك: ننتظر رد الأهلي في شكوانا ضد كهربا.. وحسم القضية خلال شهرين 4 دقيقة | مصر
سعد سمير: مصطفى محمد مهاجم مميز.. وأتمنى عودة صلاح محسن لمستواه 11 دقيقة | مصر
إنبي: تخفيض رواتب اللاعبين أمر شائك.. والأهلي لم يطلب أسامة جلال رسميا 19 دقيقة | الدوري المصري
ياسر إبراهيم: المنتخب لم يتواصل معي لضمي لمعسكر مارس 24 دقيقة | مصر
ربيعة: طبيب الأهلي مظلوم والدليل الإصابات العائدة من ألمانيا 37 دقيقة | الدوري المصري
فرج عامر عن "تسريح مدربي قطاع الناشئين": الصفحة كانت خارج إدارتنا لـ 5 دقائق 42 دقيقة | الدوري المصري
الونش: مثلي الأعلى فان دايك.. وكوبر علمني كيف أدافع جيدا ساعة | مصر
الخطيب يطمئن على صحة آل الشيخ ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي 2 في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور 3 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك