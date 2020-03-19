سموحة: لم نتحرك لشراء ناصر ماهر

الخميس، 19 مارس 2020 - 16:09

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - صن داونز

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة عن عدم تحرك النادي لشراء ناصر ماهر صانع الألعاب المعار من الأهلي.

وكان ناصر ماهر قد انتقل لسموحة من الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال صدقي عبر البرنامج الإذاعي وان تو: "لم نتحرك بعد لشراء ناصر ماهر من الأهلي".

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وأضاف "ناصر ماهر لاعب مميز، ووجوده إضافة في الفريق بالتأكيد، ومن الجيد استمراره معنا بشكل نهائي".

وكشف "لكن لم أتشاور مع إدارة النادي في هذا الشأن حتى الآن".

وتابع صدقي "لا نعلم مصير مسابقة الدوري في ظل توقفها بسبب فيروس كورونا، وإذا اتضحت الصورة سندرس الأمر".

وشدد صدقي "حتى الآن لم أحدد احتياجات الفريق للموسم المقبل في ظل انتظار ما سيحدث هذا الموسم".

وأتم المدير الفني لسموحة تصريحاته "المشهد غير واضح في العالم بأكمله، ولكن لدينا شبه أزمة وهي ضم الفريق 6 معارين وهي أحد العوامل التي تؤجل الرؤية لصفقات الموسم الجديد ".

وأقيمت 18 جولة فقط من الدوري المصري من أصل 34، ويقع سموحة في المركز السادس برصيد 25 نقطة.

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