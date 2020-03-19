المصري لـ في الجول: ربما نؤجل تجمع الفريق حرصا على سلامة اللاعبين

كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للنادي المصري عن احتمالية تأجيل تجمع لاعبي الفريق، حرصا على سلامة الجميع.

وقال عبد الظاهر السقا في تصريحات لـFilGoal.com: "مصير تجمع الفريق يوم السبت سيتحدد خلال الساعات المقبلة بعد التشاور مع إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة طارق العشري. ربما نضطر لتأجيل التجمع".

وأضاف "معظم اللاعبين سيأتون من محافظات مختلفة، ونخشى عليهم على التنقل من مكان لآخر بجانب أننا قررنا بقاء اللاعبين الأجانب فى بورسعيد، وعدم سفرهم لظروف إيقاف الطيران والتواجد في بورسعيد بأمان".

السقا أتبع "الوضع الحالي يحتم علينا النظر فقط لصحة المواطنين دون أي شيء آخر، هذه أمانة ولابد أن نحافظ عليها".

وأتم "كل فرد الآن عليه اتباع الطرق الوقائية، وأتمنى السلامة للجميع".

كانت محافظة بورسعيد قد كشفت عن ثبوت حالة إيجابية في بورسعيد مساء أمس الأربعاء لفيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أصدرت قرارا بإيقاف النشاط الرياضي في مصر لأسبوعين مقبلين.

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