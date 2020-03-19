الإسماعيلي ينفي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا

الخميس، 19 مارس 2020 - 14:30

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الزمالك

نفى نادي الإسماعيلي إصابة لاعبيه بفيروس كورونا أثناء التواجد في المغرب كما أشيع.

وقال سعفان الصغير مدرب حراس نادي الإسماعيلي في تصريحات لقناة (أون تايم سبورت): "بعض الشائعات خرجت حول إصابة محمد مجدي ومحمد صادق لاعبا الإسماعيلي بفيروس كورونا أثناء التواجد في المغرب".

واستدرك "لا صحة لهذه الشائعات. جميع لاعبينا بخير ويتمتعون بصحة جيدة".

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وواصل "شعرنا بالحزن لهذه الشائعة السخيفة. أهالي اللاعبين شعروا بالذعر بطبيعة الحال".

بعثة الإسماعيلي عادت إلى مصر مؤخرا بعدما علقت ليومين في المغرب بعد غلق المجال الجوي المغربي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وكانت مباراة الإسماعيلي مع الرجاء في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية قد تأجل بسبب إيقاف النشاط الرياضي في المغرب.

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