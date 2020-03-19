موندو ديبورتيفو: برشلونة يرغب في عقد صفقات تبادلية لضم نيمار ولاوتارو مارتينيز

يخطط نادي برشلونة لعقد صفقتين تبادليتين من أجل ضم لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان ونيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال السوق الصيفية المقبلة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وقال التقرير إن برشلونة يسعى لإعادة بناء خط هجومه، ويسعى لعقد صفقات تبادلية من عدد من لاعبيه لضم النجمين.

وأشار التقرير إلى أن فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي هما أبرز الراحلين عن صفوف الفريق خلال الصيف إلى إنتر وسان جيرمان.

على الجانب الآخر، باريس سان جيرمان منفتح على فكرة خسارة نيمار صاحب الـ٢٨ عاما، لأن أولويته هي الحفاظ على خدمات كيليان مبابي.

وألمحت "موندو ديبورتيفو" إلى أن بطل الدوري الفرنسي قد يفكر في الحصول على خدمات كوتينيو وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال ضمن الصفقة.

في الجهة الأخرى، إنتر ميلان يرغب في الاحتفاظ بنجمه لاوتارو مارتينيز صاحب الـ٢٢ عاما، الذي تألق بجانب روميلو لوكاكو خلال الموسم الجاري.

لكن مارتينيز يضغط على فريقه من أجل اللعب بجانب مواطنه، ليونيل ميسي في كامب نو ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق.

وأبدى أنطونيو كونتي مدرب إنتر إعجابا كبيرا في السابق بخدمات راكيتيتش وفيدال، وكذلك أرتور ميلو وكوتينيو.

برشلونة ضغط لضم كوتينيو خلال الصيف الماضي، إلا أن باريس سان جيرمان بالغ في طلباته المادية واللاعبين ما حال دون إتمام الصفقة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي