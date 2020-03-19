كولاروف: لست متفائلا بإنهاء الموسم قبل 30 يونيو

أبدى ألكسندر كولاروف الظهير الأيسر لفريق روما عدم تفاؤله بشأن انتهاء الدوري الإيطالي قبل 30 يونيو المقبل.

أليكساندر كولاروف النادي : روما روما

وكان قد تم إيقاف الدوري الإيطالي حتى 3 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد، ومع تفشي المرض وكثرة عدد الوفيات من المتوقع تأجيله مجددا لمدة شهر.

وقال كولارف في تصريحات لصحيفة سبورتكل كلوب الصربية: "يجب أن نكون واقعيين عندما نتحدث عن فرضيات مختلفة لنتيجة محتملة".

وأضاف "أتمنى إنهاء الموسم بالطبع، لكن كرة القدم ليست أولوية".

وأوضح كولاروف "بكل صراحة لا أعلم كيف يمكننا أن نبدأ في شهر مايو وننهي الموسم بحلول 30 يونيو، أتمنى ذلك لكني لست متفائلا بشأنه".

وشدد "كرة القدم ليست الأولوية الآن، أتمنى أن نعود لأرض الملعب في أقرب وقت ممكن، ولكن يجب أن نكون عقلانيين".

وأتم تصريحاته "بالنظر إلى الوضع الحالي في إيطاليا، لا أعلم كيف سنتمكن من إتمام كل شيء".

وارتفع عدد الضحايا في إيطاليا إلى 35 ألف و713 حالة بينهم 2978 حالة وفاة.

وأقيمت 26 جولة حتى الآن من الدوري الإيطالي ويتبقى 12 جولة قبل إنهاء الموسم.

ويتصدر يوفنتوس المسابقة برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني.

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