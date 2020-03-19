ميرور: يونايتد سيضم موهبة بيرمنجهام ذو الـ١٦ عاما بـ٣٠ مليون جنيه إسترليني

يستعد نادي مانشستر يونايتد لصرف مبلغ يقدر بـ٣٠ مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات جود بيلينجام لاعب وسط بيرمنجهام سيتي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقال التقرير إن النادي قد منح بالفعل اللاعب وعائلته جولة في أروقته ومركز تدريباته خلال الأسبوع الماضي، وسمحوا لأسرته بالوصول إلى طريقة عمل النادي من الداخل على الرغم من وجود قيود كبيرة للزيارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار التقرير إلى أن أندية عديدة أبرزها بوروسيا دورتموند تسعى لضم الشاب صاحب الـ١٦ عاما، لكن يونايتد أصبح يتقدم الجميع بخطوات عديدة، وهو الأقرب لضمه حاليا.

وكان نادي بيرمنجهام سيتي قد ألمح في وقت سابق إلى أنه لن يقف أمام لاعبه الشاب إذا ما قرر الرحيل في الصيف، فقط إن حصل على مطالبه المادية.

ومن المتوقع أن يمنح يونايتد اللاعب الذي سيتم عامه الـ١٧ في شهر يونيو المقبل، راتب أسبوعي يقدر بـ١٠٠ ألف جنيه إسترليني.

وكان كل من أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد وإد وودوارد نائب المدير التنفيذي في النادي قد حدد بيلينجام كأولوية لتدعيم صفوف الفريق خلال السوق الصيفية، خاصة وأنهما يسعيان لضم عدد من المواهب البريطانية الشابة، كجزء من سياسة النادي الجديدة وفقا للتقرير.

وأصبح بيلينجام أصغر لاعب يشارك على الإطلاق في تاريخ نادي بيرمنجهام سيتي، بعدما لعب للفريق الأول في عمر ١٦ عاما و٣٨ يوما ليتخطى الرقم المسجل باسم تريفور فرانسيس.

وسجل بيلينجام ٤ أهداف في ٣٥ مباراة خلال الموسم الجاري، كما ربطته تقارير في وقت سابق بالانضمام إلى ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال.

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