الإسماعيلي لـ في الجول: عودة الأجانب لبلادهم.. وبقاء هُمام وجوميز

كشف طارق أبو الليل المدير الإداري لنادي الإسماعيلي عن حصول لاعبي فريقه الأجانب إجازة، من أجل العودة إلى بلادهم.

وقال أبو الليل في تصريحات لـFilGoal.com: "بيكيتي سيلفا، وباتريك كادو وبينسون شولونجو، طلبوا الحصول على إجازة والعودة لبلادهم".

وأضاف "إدارة النادي منحتهم الموافقة للعودة إلى بلادهم في إجازة في ظل توقف النشاط الكروي في الوقت الحالي".

وتابع "سيتم التواصل مع هؤلاء اللاعبين للانتظام في التدريبات عقب تحديد الرؤية تجاه استئناف الاستعدادات".

أبو الليل أتم "ديدييه جوميز مدرب الفريق، وهٌمام طارق لاعب الوسط العراقي فضلا البقاء فى مصر، وعدم العودة لبلادهما، أما فخر الدين بن يوسف فكان قد عاد إلى تونس قبل ذلك".

هذا وينتظر الجهاز الفني لتحديد موعد الأسبوع المقبل لاستئناف التدريبات استعدادا لخوض مباريات الدوري في حالة استئنافها.

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