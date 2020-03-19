بطل العالم للتجديف ينتقد الأولمبية الدولية: يجب إلغاء أولمبياد طوكيو

انتقد الإنجليزي ماثيو بينسينت بطل العالم للتجديف وصاحب الميدالية الذهبية الأولمبية 4 مرات سابقا، اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الإصرار على إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها.

وكانت الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ قد أعلنت في بيان رسمي أنه لن يتم اتخاذ قرار صارم ونهائي بشأن موعد الأولمبياد لأنه مازال متبقي من الوقت 4 أشهر.

وطالبت اللجنة من الرياضيين استمرار التدريبات من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو، وشدد رئيس وزراء اليابان على إقامتها في موعدها.

وقال بينسينت في تغريدة عبر موقع تويتر: "أنا آسف سيد باخ لكن هذه لهجة صماء".

وشدد "غريزة الحفاظ على الأمان (بخلاف إطاعة تعليمات الحكومة بالحظر) لا تتوافق مع تدريبات الرياضيين والسفر والتركيز الذي تتطلبه الألعاب الأولمبية".

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم مع مناشدات بعزل ذاتي داخل المنازل.

وأتم تصريحاته "يجب إلغاء المسابقة للحفاظ على آمان الرياضيين والمنظمين والمتفرجين".

I’m sorry Mr Bach but this is tone deaf. The instinct to keep safe (not to mention obey govt instructions to lock down) is not compatible with athlete training, travel and focus that a looming Olympics demands of athletes, spectators organisers etc Keep them safe. Call it off. https://t.co/nKnEEiVku1 — Matthew Pinsent (@matthewcpinsent) March 18, 2020

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل.

وحقق بينسينت ذهبية بطولة العالم للتجديف 10 مرات من قبل بينما حصل على أربع ميداليات ذهبية أولمبية منذ 1992 وحتى 2004.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي