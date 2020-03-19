بطل العالم للتجديف ينتقد الأولمبية الدولية: يجب إلغاء أولمبياد طوكيو

الخميس، 19 مارس 2020 - 11:27

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

انتقد الإنجليزي ماثيو بينسينت بطل العالم للتجديف وصاحب الميدالية الذهبية الأولمبية 4 مرات سابقا، اللجنة الأولمبية الدولية بسبب الإصرار على إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعدها.

وكانت الأولمبية الدولية برئاسة توماس باخ قد أعلنت في بيان رسمي أنه لن يتم اتخاذ قرار صارم ونهائي بشأن موعد الأولمبياد لأنه مازال متبقي من الوقت 4 أشهر.

وطالبت اللجنة من الرياضيين استمرار التدريبات من أجل الاستعداد لأولمبياد طوكيو، وشدد رئيس وزراء اليابان على إقامتها في موعدها.

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وقال بينسينت في تغريدة عبر موقع تويتر: "أنا آسف سيد باخ لكن هذه لهجة صماء".

وشدد "غريزة الحفاظ على الأمان (بخلاف إطاعة تعليمات الحكومة بالحظر) لا تتوافق مع تدريبات الرياضيين والسفر والتركيز الذي تتطلبه الألعاب الأولمبية".

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم مع مناشدات بعزل ذاتي داخل المنازل.

وأتم تصريحاته "يجب إلغاء المسابقة للحفاظ على آمان الرياضيين والمنظمين والمتفرجين".

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبل.

وحقق بينسينت ذهبية بطولة العالم للتجديف 10 مرات من قبل بينما حصل على أربع ميداليات ذهبية أولمبية منذ 1992 وحتى 2004.

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