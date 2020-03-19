بكري: وقعت للأهلي من قبل.. ويمكنني تمثيل منتخب السعودية

الخميس، 19 مارس 2020 - 10:45

كتب : FilGoal

عبد الله بكري - بيراميدز - رينجرز

قال عبد الله بكري مدافع بيراميدز إنه وقع للنادي الأهلي وقت سابق أثناء تمثيله لنادي سموحة، مشيرا إلى أنه يشجع المارد الأحمر منذ طفولته، ولكن إن لم يحتجه وقرر الزمالك ضمه لن يرفض لأنه لاعب محترف.

عبدالله بكري

النادي : بيراميدز

الأهلي

وصرح بكري عبر قناة "أون تايم سبورت" قائلا: "وقعت للأهلي عندما كنت لاعبا بصفوف سموحة، إلا أن رئيس النادي فرج عامر طلب ٢٠ مليون جنيه لبيعي قبل أن يستفيد من انتقالي إلى الباطن السعودي مقابل ٣٥ مليون جنيه".

وأضاف "أشجع الأهلي منذ طفولتي، لكن إذا لم يحتاجني وقرر الزمالك ضمي لن أرفض أنا لاعب محترف ولكل منا انتماءاته".

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بكري صاحب الـ٢٥ عاما انضم إلى بيراميدز قادما من سموحة في صيف ٢٠١٨، بعد موسم وحيد قضاه مع الفريق السكندري منذ انضمامه من نبروه.

وواصل "لقد صدر قرار جديد يسمح لمواليد المملكة مثلي بتمثيل منتخب السعودية طالما لم ألعب مباراة واحدة مع منتخبي الأصلي (مصر)".

وأكمل "كنت على وشك الانتقال لنادي الوحدة السعودي في يناير الماضي إذ حاول الفريق الاستفادة من كوني لاعبا من مواليد المملكة، وإذا احتاجني المنتخب سيصدر لي جواز سفر سعودي، إلا أن مدرب بيراميدز آنتي تشاشيتش تمسك باستمراري".

وتابع "أجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن بخلاف قلب الدفاع، بدأت مشواري بنادي الواسطى وتنقلت بين طلائع الجيش ووادي دجلة والاتصالات وحلوان ونبروه وسموحة".

وأتم "بعد حادثة استاد بورسعيد سافرت إلى قطر مستغلاً إقامة خالي هناك وكانت هناك محاولة لتجنيسي بأكاديمية أسابير، إلا أن والدي طالبني بالعودة إلى مصر والاكتفاء بالتركيز في دراستي".

وشارك بكري خلال الموسم الجاري في ٢٠ مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفا.

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