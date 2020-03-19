رسميا - تأجيل كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا حتى شهر مايو

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم رسميا تأجيل مباريات مسابقتي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا حتى شهر مايو.

وكان الإعلان السابق عن تأجيل الجولة الثالثة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس والمقررة الأسبوع الجاري.

وكشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في بيان رسمي تأجيل المسابقتين حتى يوم 5 مايو المقبل.

ويأتي ذلك القرار بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم والذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية وباءا عالميا.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف الأنشطة الرياضية حول العالم حتى نهاية أبريل.

وتشير التقارير إلى أنه من الصعب إقامة أي مسابقة رياضية في شهر أبريل كما كان متوقعا بسبب استمرار تفشي المرض بين البشر.

ووصلت عدد الحالات المصابة بالفيروس حول العالم إلى 220 ألف و206 حالة بينهم 8آلاف و982 حالة وفاة.

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