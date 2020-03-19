عمر صلاح: لم أتدرب مع الحراس فترة جروس.. وحزنت لبيعي مقابل ٥٠٠ ألف جنيه

فوجئ عمر صلاح حارس مرمى المنتخب الأولمبي بقرار نادي الزمالك ببيعه، مشيرا إلى أنه كان قرارا مثيرا للمدرب السابق كريستيان جروس.

قال صلاح خلال استضافته عبر قناة (أون تايم سبورتس ٢): "فوجئت بقرار الاستغناء عني، لم يوجد ما يدعو لرحيلي عن الزمالك، لقد قدمت أداء جيدا رغم مشاركتي في أوقات صعبة، ولم أرتكب سوى خطأ في مباراة الجونة".

وأوضح "بلغت بالقرار عبر أحد وكلاء اللاعبين بأن نادي سموحة اتفق على شرائي، ثم تلقيت اتصالا من أمير مرتضى يبلغني بالجلوس مع مسؤولي سموحة لإتمام الصفقة".

وأشار الحارس الشاب "كنت مذهولا عندما علمت ببيعي مقابل ٥٠٠ ألف جنيه، حينها حزنت للغاية".

وتطرق عمر صلاح للحديث عن مفارقة أخرى، قائلا "لم أكن أتدرب مع حراس المرمى تحت قيادة كريستيان جروس، بل أشارك في التقسيمة مع اللاعبين أو أتابع المران من على مقاعد البدلاء لرغبة المدرب السويسري في التركيز مع تجهيز جنش وعماد السيد".

واستطرد "تسبب ذلك بالطبع في زيادة وزني، لذا كنت أحاول من حين لآخر تجهيز نفسي بتدريبات بدنية في الجيم".

وعن مشاركته في ذهاب نهائي الكونفدرالية العام الماضي ضد نهضة بركان، قال عمر صلاح "توقعت المشاركة في اللقاء وأبلغت ميلا مسؤول غرفة الملابس بذلك، وقال لي ضاحكا إذا شاركت سأعود من المغرب سيرا على الأقدام، وعند إصابة عماد السيد في لقاء الداخلية نظر لي ميلا نظرات غريبة".

وكشف حارس المنتخب الأولمبي "ليلة المباريات أتعرض لحساسية على الصدر يتبعها ضيق تنفس وتستلزم حصولي على دواء يحتوي مادة الكورتيزون، وكانت حالتي صعبة للغاية لدرجة أن زملائي لاعبي الزمالك شعروا بالقلق مني، كما أنني رفضت الحصول على الدواء تفاديا لأي مخاطر عند إجراء كشف المنشطات".

ولفت عمر صلاح إلى أن "حسني مسعد مدرب حراس مرمى ناشئي الزمالك، هو من ساهم في تجهيزي للمشاركة في نهائي الكونفدرالية، وظهوري بأداء جيد في المباراة".

عمر صلاح شارك في لقاء الزمالك ونهضة بركان في المغرب بذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية. الحارس الشاب قدم أداء رائعا في أولى مبارياته القارية على الإطلاق، وخسر الفريق بهدف واحد في الوقت الضائع.

صاحب الـ22 عاما شارك في مباراة واحدة هذا الموسم حتى مع سموحة بعد ضمه من الزمالك.

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