مرتضى: كهربا أراد الحصول على 20 مليون جنيه وهرب بالاتفاق مع الأهلي

الخميس، 19 مارس 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

كهربا - حمدي النقاز - طارق حامد - أوباما - الزمالك - المصري

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والأهلي الحالي أراد الحصول على 20 مليون جنيه في تعاقده للبقاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة "تن" يوم الأربعاء: "كهربا تعدى على مدربه كريستيان جروس ولم نعلن عن ذلك وحولناه للتحقيق وتعدى على زملائه كذلك".

وأضاف "كهربا أراد الحصول على 20 مليون جنيه في وقت طارق حامد يحصل على 8 ملايين وإن وافقته فأنا رجل ظالم".

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وشدد "مرتضى هرب من الزمالك بالاتفاق مع الأهلي وسيعاقب لأن تعاقده مع الزمالك سليم وموثق في اتحاد الكرة".

وعن حمدي النقاز الذي فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد قال: "حصل على أمواله وزوجته هي السبب في رحيله لأنها لا تريد البقاء في مصر".

وأتم رئيس الزمالك حديثه "لا تقارنوا هؤلاء اللاعبين بأي لاعب قارنوهم بمحمود علاء وطارق حامد ومحمد عبد الشافي هؤلاء هم رجال الزمالك".

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