أيمن أشرف: منافسة معلول ووحيد لمصلحة الأهلي.. لا أنظر لمن يتصيد الأخطاء

يرى أيمن أشرف ظهير أيسر النادي الأهلي أن المنافسة بينه وبين علي معلول ومحمود وحيد في مصلحة الفريق ولا يهتم بمن يتصيد الأخطاء لي أركز مع المدير الفني فقط.

أيمن أشرف النادي : الأهلي الأهلي

وقال أيمن في بداية تصريحاته لقناة النهار: "هدفنا الفوز باللقب التاسع في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، نريد إسعاد جماهيرنا".

وأضاف "الموسم الماضي حصلنا على لقب وحيد وهو أمر غير معتاد على النادي الأهلي رغم أن بطولة الدوري كانت قوية جدا وقتها".

وعن إفريقيا الموسم الجاري أوضح "العام الماضي خسرنا أمام صن داونز في ظروف صعبة، وكان طموحنا مواجهتهم مجددا، ونجحنا في توفير ظروف أفضل هذا الموسم".

وشدد "إصرارنا كان كبير جدا لتحقيق الفوز، والأهم الحمد لله تحقيق التأهل إلى نصف النهائي".

المركز المفضل

وبسؤاله عن مركزه المفضل قال: "لا توجد أزمة بالنسبة لي في المشاركة بأي مركز، عندما سألني فايلر عن مركزي المفضل قلت له ما يحتاجه سأنفذه".

وشدد "هدفي هو تلبية احتياجات الفريق وتقديم 100% من المجهود من أجل خدمة النادي أيا كان المركز سواء ظهير أيسر أو مدافع".

وتابع أيمن أشرف "لا توجد لدي أي مشكلة في استقبال أي انتقاد إذا كان إيجابي، بالنسبة لي لا أتابع أي شيء سواء جماهير أو سوشيال ميديا أو إعلام، تركيزي مع المدير الفني فقط لتصحيح الأخطاء".

منافسة معلول ووحيد

وبسؤاله عن التنافس مع علي معلول ومحمود وحيد قال: "المنافسة الشريفة تكون لصالح الفريق بشكل عام أيا كان من سيشارك بشكل أساسي الأهم مصلحة الفريق".

وتابع "لا أتحدث عن مركز الظهير الأيسر فقط ولكن في الدفاع الكل يعمل من أجل مصلحة الفريق".

وعن كثرة الحصول على بطاقات صفراء أوضح "أعتقد أن الأمر طبيعي نظرا لطبيعة المركز وهذا يحدث في جميع المباريات حتى في أوروبا، ولم يحدث أن انتقدني أي مدير فني بسبب ذلك".

وشدد "ظلمت بالنسبة لطرد مباراة النجم الساحلي المبكر، كان الأمر أقل من لمسة".

وتابع أيمن أشرف "الأمر بالنسبة لي هناك من يتصيد لك الأخطاء لتكون أنت (شايل الليلة) ولا أنظر إليهم لأنهم من وجهة نظري لا يعنوا لي أي شيء".

فايلر والتمديد مع الأهلي:

وعن رأيه في ريني فايلر قال أيمن: "لا أستطيع تقييم أي مدير فني، العكس هو الصحيح أن يقوم المدرب بتقييم اللاعب، لكنه مدرب كبير بالتأكيد ويظهر ذلك في مستوى وأداء الفريق".

وتابع "شرف كبير لي التجديد للنادي الأهلي بالتأكيد، جددت عام آخر وكان متبقي لي 3 أعوام".

وأضاف "هناك لاعبون يندمون عند الرحيل من الأهلي حتى لو شاركوا في التشكيل الأساسي لنادي آخر".

المنتخب وإفريقيا للأندية:

عن التواصل معه للمشاركة مع المنتخب الأولمبي قال: "لم يحدث أي تواصل بيني وبين شوقي غريب المدير الفني للمنتخب بشأن أولمبياد طوكيو".

وعن المنتخب الأول أوضح "قادرون على الصعود لأمم إفريقيا 2021 رغم تعادل أول مباراتين، هناك خبرات كبيرة في المنتخب ستكون قادرة على تحقيق التأهل".

وعن إفريقيا للأندية أوضح "شرف كبير للكرة المصرية تواجد الأهلي والزمالك في قبل النهائي بالبطولة القارية الكبرى".

وأتم تصريحاته "مباراة الوداد المغربي ستكون صعبة بكل تأكيد ولكن سنأخذ الأمر خطوة خطوة وإن شاء الله نكون قادرين على التأهل للنهائي كخطوة نحو اللقب".

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