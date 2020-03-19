عمرو طارق: الأهلي والزمالك؟ أفضل الاحتراف ولكن.. والمنتخب لا يتابعني في الدوري الأمريكي

كشف عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي عن موقفه من المنتخب المصري في الآونة الأخيرة وعروض القطبين ومستقبل الدوري الأمريكي عقب تفشي فيروس كورونا.

عمرو طارق النادي : نيو يورك ريد بولز مصر الدوري الأمريكي

مدافع الجونة وإنبي السابق تحدث عبر برنامج الدرجة الثالثة في قناة أون تايم سبورتس 2.

عروض القطبين

"لم اتواصل مع أحد مباشرة في الأهلي وتركيزي مُنصب في الدوري الأمريكي واتمنى مواصلة الاحتراف".

"إذا جاء إلي عرض من الأهلي أو الزمالك فالأمر يحتاج لتفكير جيد فهذه فرصة رائعة".

فيروس كورونا

"الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية مختلف والدوري متوقف بعد جولتين من بدايته لمدة شهر وألغيت التدريبات الجماعية لذلك نتمرن في المنزل ولدينا الفرصة لاستكمال الموسم وسيكون مضغوطا بالطبع".

الدوري الأمريكي من المفترض أن يعود مع منتصف شهر أبريل المقبل.

"كل لاعب له برنامج خاص ويتحكم النادي في تدريباتنا، من أجل الاستعداد لعودة الدوري في أي وقت، الخطة الأولية عودة الدوري في يونيو وسيكون الدوري بدن جماهير من أجل التأكد من سلامة كافة الأوضاع، وكل هذا ليس مضمونا".

"لم تحدث الإصابات بين لاعبي الدوري الأمريكي، لكن أصيب البعض بالفيروس في دوري كرة السلة للمحترفين"

"أتمنى زيادة الاهتمام في مصر والتعامل مع الموقف بجدية، ولابد أن نستمع للمشاهير ولا ننتظر حدوث المشكلة من أجل التكاتف، هي فترة صعبة على العالم كله، نحن في امتحان ولابد أن نكون مسؤولين".

"في ديسمبر الماضي جددت تعاقدي 3 مواسم آخرى مع نيويورك ريد بولز الأمريكي".

منتخب مصر

"النتائج لم تكن جيدة في البداية وتغيير المدربين يحتاج وقتا من أجل تحسن النتائج، لابد من دعم حسام البدري والصبر لأن تدريب المنتخبات ليس كالأندية".

"خبرات حسام البدري تدعمه في ظل الأسماء المميزة التي تتواجد رفقته من اللاعبين".

"للأسف لم يتابع معي أي أحد من جهاز المنتخب، أتمنى أن يزداد الاهتمام بالدوري الأمريكي والذي صار مصنفا، كل فريق في الدوري يمتلك أكثر من 5 لاعبين دوليين على الأقل".

"أتمنى متابعة الدوري وأن يكون لدي فرصة وشرف لي اللعب للمنتخب وانتظر فرصتي، فالمدرب الأجنبي يعرف قيمة الدوري، ولذلك حظيت بالفرصة مع هيكتور كوبر وأيضا خافيير أجيري".

كوبر وأجيري

"كوبر حقق نجاحات كبيرة وأعلم أن الجماهير لم تكن راضية عن أسلوبه الدفاعي، حقق كل المطلوب منه بعدما عرف طبيعية اللاعب المصري والدوري".

"أجيري بدأ لعب مباريات هجومية وكنت أعلم أنها مباريات سهلة، اعتقد أن الضغوط زادت عليه بعد تنظيم أمم إفريقيا في مصر بدلا من المغرب".

"كان هدفه الاعتماد على الشباب واستهدف نظاما جديدا وتخلي عن فكره بسبب تنظيم مصر للبطولة، وهو ما دفع ثمنه لأنه غير طريقته وأسلوبه بضم لاعبين آخرين، لقد تحدث معي أثناء إصابتي في الموسم الماضي للاطمئنان عليّ".

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