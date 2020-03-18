شيكابالا: أين حقي من سباب جماهير الأهلي لوالدتي؟

تعجب محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الهجوم عليه بسبب ما بدر منه عقب مباراة السوبر المصري السابقة ضد الأهلي.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك الأهلي

ووقعت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عقوبة بالإيقاف لمدة 8 مباريات على شيكابالا على خلفية مباراة السوبر.

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "يقولون إن تصرفاتي خاطئة ولا يجب أن أفعل ذلك، ولكن ماذا يفعل اتحاد الكرة عندما أتعرض للسباب أنا ووالدتي من قبل جماهير الأهلي في كل مباراة".

وأضاف "جماهير الأهلي تسب والدتي وزوجتي وعندما تكون تصرفاتي رد فعل لما يفعلوه ضدي أتعرض للهجوم ولا أحد يتحدث عما يفعلوه".

وأكمل "إذا كان اتحاد الكرة غير قادر على استعادة حقي، أنا قادر على ذلك وبطريقتي".

وعن مباراة الأهلي والزمالك التي لم تُلعب في الدوري قال: "أفضل قرار هو عدم خوضنا لهذه المواجهة لأنها كانت ستُلعب بعيدا عن كرة القدم".

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