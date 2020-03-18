شيكابالا: أين حقي من سباب جماهير الأهلي لوالدتي؟

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

تعجب محمود عبد الرازق "شيكابالا" من الهجوم عليه بسبب ما بدر منه عقب مباراة السوبر المصري السابقة ضد الأهلي.

ووقعت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم عقوبة بالإيقاف لمدة 8 مباريات على شيكابالا على خلفية مباراة السوبر.

وقال شيكابالا عبر قناة الزمالك: "يقولون إن تصرفاتي خاطئة ولا يجب أن أفعل ذلك، ولكن ماذا يفعل اتحاد الكرة عندما أتعرض للسباب أنا ووالدتي من قبل جماهير الأهلي في كل مباراة".

أخبار متعلقة
بن عيادة صفقة الزمالك المحتملة.. تحول إلى ظهير أيمن "تحت تهديد السيف" ليصبح ماكينة عرضيات متقنة كيف تدخل المواجهة الصعبة ضد "مهندس الزمالك" فرجاني ساسي وكيله: الزمالك أبدى رغبة في ضم بن عيادة.. والمفاوضات تعطلت لسببين باسم مرسي: صفقات الزمالك صنعت الفارق.. وكنت أتمنى التواجد مع هذا الفريق

وأضاف "جماهير الأهلي تسب والدتي وزوجتي وعندما تكون تصرفاتي رد فعل لما يفعلوه ضدي أتعرض للهجوم ولا أحد يتحدث عما يفعلوه".

وأكمل "إذا كان اتحاد الكرة غير قادر على استعادة حقي، أنا قادر على ذلك وبطريقتي".

وعن مباراة الأهلي والزمالك التي لم تُلعب في الدوري قال: "أفضل قرار هو عدم خوضنا لهذه المواجهة لأنها كانت ستُلعب بعيدا عن كرة القدم".

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي

شيكابالا الأهلي الزمالك السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: كهربا أراد الحصول على 20 مليون جنيه وهرب بالاتفاق مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
في إجازة الكورونا... أكثر 10 قنوات رياضية للمشاهدة أونلاين ساعة | مصر
أيمن أشرف: منافسة معلول ووحيد لمصلحة الأهلي.. لا أنظر لمن يتصيد الأخطاء ساعة | الدوري المصري
عمرو طارق: الأهلي والزمالك؟ أفضل الاحتراف ولكن.. والمنتخب لا يتابعني في الدوري الأمريكي 2 ساعة | المحترفون
شيكابالا: أين حقي من سباب جماهير الأهلي لوالدتي؟ 2 ساعة | الدوري المصري
فضل: إيقاف النشاط الكروي لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
فيليبي ميلو يكشف خطة البرازيل لإيقاف ميسي.. والتحكيم في أوروبا وأمريكا الجنوبية 2 ساعة | أوروبا
خليك في البيت - وائل جمعة يجيب لـ في الجول عن المدافع المفضل وسر بركات و"النيولوك" 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك