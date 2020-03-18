فضل: إيقاف النشاط الكروي لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة

قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن إيقاف النشاط الرياضي لن يؤثر على إقامة انتخابات مجلس الإدارة الجديد للجبلاية.

وتحدث فضل لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء قائلا: "من المفترض أن تنتهي مدة إدراتنا للاتحاد في 31 يوليو المقبل".

وأكمل "نعمل حاليا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على كتابة لائحة تُعرض على الجمعية العمومية وهي لها الحق في قبول أو تعديل البنود".

وأردف "بعد ذلك نعتمد اللائحة ثم نجري انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وبسؤاله هل يؤثر إلغاء النشاط الكروي على إجراء انتخابات اتحاد الكرة أجاب "هنا يجب أن نعود للرأي القانوني، لكن رأيي الشخصي فهو لن يؤثر".

وأتم فضل "هناك 96 ناديا لهم حق التواجد في الجمعية العمومية ولا يوجد في اللائحة ما يمنع إقامة الانتخابات حال إلغاء النشاط".

جدير بالذكر أن النشاط الكروي توقف في مصر في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

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