فضل: إيقاف النشاط الكروي لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

محمد فضل - عمرو الجنايني

قال محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إن إيقاف النشاط الرياضي لن يؤثر على إقامة انتخابات مجلس الإدارة الجديد للجبلاية.

وتحدث فضل لبرنامج "ملعب أون" عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الأربعاء قائلا: "من المفترض أن تنتهي مدة إدراتنا للاتحاد في 31 يوليو المقبل".

وأكمل "نعمل حاليا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم على كتابة لائحة تُعرض على الجمعية العمومية وهي لها الحق في قبول أو تعديل البنود".

أخبار متعلقة
خليك في البيت - وائل جمعة يجيب لـ في الجول عن المدافع المفضل وسر بركات و"النيولوك" تحدي الخير - سعد سمير يتحدى طارق حامد ومحمود علاء الاتحاد السكندري يقلص عدد ساعات العمل في مقراته

وأردف "بعد ذلك نعتمد اللائحة ثم نجري انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة".

وبسؤاله هل يؤثر إلغاء النشاط الكروي على إجراء انتخابات اتحاد الكرة أجاب "هنا يجب أن نعود للرأي القانوني، لكن رأيي الشخصي فهو لن يؤثر".

وأتم فضل "هناك 96 ناديا لهم حق التواجد في الجمعية العمومية ولا يوجد في اللائحة ما يمنع إقامة الانتخابات حال إلغاء النشاط".

جدير بالذكر أن النشاط الكروي توقف في مصر في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي

محمد فضل اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: كهربا أراد الحصول على 20 مليون جنيه وهرب بالاتفاق مع الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
في إجازة الكورونا... أكثر 10 قنوات رياضية للمشاهدة أونلاين 2 ساعة | مصر
أيمن أشرف: منافسة معلول ووحيد لمصلحة الأهلي.. لا أنظر لمن يتصيد الأخطاء 2 ساعة | الدوري المصري
عمرو طارق: الأهلي والزمالك؟ أفضل الاحتراف ولكن.. والمنتخب لا يتابعني في الدوري الأمريكي 3 ساعة | المحترفون
شيكابالا: أين حقي من سباب جماهير الأهلي لوالدتي؟ 3 ساعة | الدوري المصري
فضل: إيقاف النشاط الكروي لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة 3 ساعة | مصر
فيليبي ميلو يكشف خطة البرازيل لإيقاف ميسي.. والتحكيم في أوروبا وأمريكا الجنوبية 3 ساعة | أوروبا
خليك في البيت - وائل جمعة يجيب لـ في الجول عن المدافع المفضل وسر بركات و"النيولوك" 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك