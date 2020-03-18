فيليبي ميلو يكشف خطة البرازيل لإيقاف ميسي.. والتحكيم في أوروبا وأمريكا الجنوبية

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 23:20

كتب : FilGoal

فيليبي ميلو - ليونيل ميسي

كشف فيليبي ميلو لاعب منتخب البرازيل السابق أن ليونيل ميسي أفضل لاعب في التاريخ وأنه اعتاد ضربه بالتناوب مع زملائه عند مواجهة منتخب الأرجنتين.

فيليبي ميلو قائد بالميراس البرازيلي قال: "ميسي لاعب فريد، عندما كنا نلتقي منتخب البرازيل مع الأرجنتين اعتدنا القول علينا ضربه كل لاعب مرة، نتبع المداورة".

وتابع في حديثه لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية "إذا لم نفعل، لأنه كان من الصعب مراقبته، لم نرد أن نتسبب في كسره، فقط من أجل تقليل إيقاعه وإزعاجه، الأمر تكتيكي".

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وتابع مقارنةً بين ميسي ورونالدو "ميسي لاعب رائع، أكثر من كريسيتانو رونالدو".

وأردف "كريستيانو يستطيع تسجيل 5 أهداف لكن ميسي يسجل 5 أهداف ثم يساهم في تسجيل زملائه، أنه أكثر اكتمالا".

وتحدث ميلو أيضا عن البطاقات الملونة التي تُشهر في وجهه بسبب أسلوب لعبه الخشن والفارق بين اللعب في أوروبا وأمريكا الجنوبية مواصلا "الحُكام توقف الكرة في أي مكان لكنهم مختلفين".

وأكمل "في إنجلترا إذا ضربت أحدا، الجماهير ستقول (أووو) لكن الحكم لن يغير رأيه".

واستدرك "في إسبانيا تنتهي الركبة بطرد، في البرازيل البعض يتركك والآخر يطردك، ولهذا السبب أحب كوبا ليبرتادوريس".

وأتم "إذا كان هناك حكما برازيليا سوف تُطرد لكن الأرجنتيني ليس ضروريا".

لاعب إنتر ويوفنتوس وفيورتينا وجالاتا سراي السابق تحصل في مسيرته على 180 بطاقة ملونة من بينها 18 حمراء.

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