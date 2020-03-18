خليك في البيت - وائل جمعة يجيب لـ في الجول عن المدافع المفضل وسر بركات و"النيولوك"

إيمانا من FilGoal.com بدوره المجتمعي في محاربة فيروس كورونا ومساهمة في حملة (خليك في البيت)، نقدم لكم فقرة جديدة بتوجيه عدد من الأسئلة لأحد النجوم.

واستضاف FilGoal.com في حلقة اليوم الأربعاء وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

وتلك كانت إجابات صخرة الدفاع المصري على أسئلتنا:

إيمانا منا بدورنا المجتمعي في محاربة الكورونا 😷#خليك_في_البيت - معانا النهاردة .. الصخرة "وائل جمعة" @WaelGomaa عشان يجاوب على بعض الأسئلة 🗣️ pic.twitter.com/s3vuplDMnf — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2020

- لعبت ضد ديديه دروجبا وصامويل إيتو فمن كان الأصعب؟

الاثنين أصعب من بعض ولكن إيتو أخطر لأنه أصعب لأنه كان أسرع وأخف

- من اللاعب الذي كنت تطئمن عندما تراه معك في الملعب؟

بالتأكيد محمد أبو تريكة

- لو كنت احترفت في أوروبا، كنت تفضل اللعب لأي نادي؟

في فترتي بالتأكيد كان مانشستر يونايتد

- من المدافع الذي كنت تحب اللعب بجواره؟

أجاب مازحا: المجنون إبراهيم سعيد

- محمد بركات قال أنه عندما كنت تتسب في هدف، تلوم من كان بجانبك.. فما ردك؟

أرد عليه وأقول اتق الله كنت أريد الرفع من روح من يخطيء وإن الله حليم ستار

- اختر أعظم 3 لاعبين شاهدتهم في حياتك في مصر وفي العالم؟

عالميا: دييجو مارادونا وليونيل ميسي ورونالدو البرازيلي

محليا: محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد أبو تريكة وبالتأكيد في الجيل الحالي فخر مصر والعرب محمد صلاح

- ما هي قصة النيولوك؟

المتابعون يعتقدون أنني لا أمتلك شعر من الأساس، لكن المقربون لي يعلمون أنني أفضل حلاقته باستمرار، فكرت أن أتركه كنوع من التغيير بعد فترة طويلة وأتمنى أن يكون جيد للناس.

الناس فاكره إني معنديش شعر بس الناس اللي حواليا عارفين إني عندي شعر وباحلقه ..ففكرت ان اسيبه كنوع من التغيير بعد فتره وأتمني انه يكون حلو وعاجب الناس 🌺😍😂 — Wael Gomaa (@WaelGomaa) March 18, 2020

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي