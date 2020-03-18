تحدي الخير - سعد سمير يتحدى طارق حامد ومحمود علاء

بدأ سعد سمير مدافع الأهلي تحدي الخير للتكفل بمساعدة بعض الأسر المصرية المتضررة من الأمطار التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي وأيضا بسبب الالتزام بعدم مغادرة المنازل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ونشر سعد سمير فيديو عبر حسابه الشخصي لبدء تحدي الخير والتكفل بمساعدة الأسر خلال الفترة المقبلة ولحين عودة الحياة للشارع المصري كما كانت من قبل.

وتحدى سعد سمير زملائه في الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي.

وأيضا ثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد، حتى يتكفل كل لاعب منهم بأكبر عدد ممكن من الأسر المصرية لمساعدتهم في الفترة المقبلة.

تحدي الخير من سعد سمير.. مدافع الأهلي أعلن التكفل بـ 20 أسرة ويتحدى وليد سليمان وشريف إكرامي وتريزيجيه وكريم نديفيد ومحمود علاء وطارق حامد 👏🏼 pic.twitter.com/Q0zr8LlgE2 — FilGoal (@FilGoal) March 18, 2020

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