تحدي الخير - سعد سمير يتحدى طارق حامد ومحمود علاء

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 22:47

كتب : FilGoal

مؤتمر سعد سمير

بدأ سعد سمير مدافع الأهلي تحدي الخير للتكفل بمساعدة بعض الأسر المصرية المتضررة من الأمطار التي ضربت البلاد الأسبوع الماضي وأيضا بسبب الالتزام بعدم مغادرة المنازل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

محمود علاء

النادي : الزمالك

طارق حامد

النادي : الزمالك

سعد سمير

النادي : الأهلي

الأهلي

ونشر سعد سمير فيديو عبر حسابه الشخصي لبدء تحدي الخير والتكفل بمساعدة الأسر خلال الفترة المقبلة ولحين عودة الحياة للشارع المصري كما كانت من قبل.

وتحدى سعد سمير زملائه في الفريق وليد سليمان وشريف إكرامي وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي.

أخبار متعلقة
الاتحاد المغربي لكرة القدم يتبرع بـ 10 ملايين درهم لمواجهة فيروس كورونا إبراهيموفيتش: إيطاليا أعطتنى الكثير وحان وقت ردي.. ويمزح: أنا من سأواجه كورونا 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في نادي ألافيس لامبارد سعيد بتطور تعافي هودسون أودوي من كورونا

وأيضا ثنائي الزمالك محمود علاء وطارق حامد، حتى يتكفل كل لاعب منهم بأكبر عدد ممكن من الأسر المصرية لمساعدتهم في الفترة المقبلة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

كوميك بوك في الجول – تشابي ألونسو رمز الأناقة في كرة القدم

حوار في الجول – ربيع ياسين: يمكننا تكوين منتخب حديدي

اجتماع بين لجنة التخطيط ورباعي الأهلي

روي هودسون.. إنجليزي في ميلانو

أنا دروجبا (1).. اللعنة على تييري هنري

أنا سيد معوض – (1) من الأهلي إلى الإسماعيلي

سعد سمير طارق حامد محمود علاء الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى: كهربا أراد الحصول على 20 مليون جنيه وهرب بالاتفاق مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
في إجازة الكورونا... أكثر 10 قنوات رياضية للمشاهدة أونلاين ساعة | مصر
أيمن أشرف: منافسة معلول ووحيد لمصلحة الأهلي.. لا أنظر لمن يتصيد الأخطاء ساعة | الدوري المصري
عمرو طارق: الأهلي والزمالك؟ أفضل الاحتراف ولكن.. والمنتخب لا يتابعني في الدوري الأمريكي 2 ساعة | المحترفون
شيكابالا: أين حقي من سباب جماهير الأهلي لوالدتي؟ 2 ساعة | الدوري المصري
فضل: إيقاف النشاط الكروي لن يؤثر على انتخابات اتحاد الكرة 2 ساعة | مصر
فيليبي ميلو يكشف خطة البرازيل لإيقاف ميسي.. والتحكيم في أوروبا وأمريكا الجنوبية 2 ساعة | أوروبا
خليك في البيت - وائل جمعة يجيب لـ في الجول عن المدافع المفضل وسر بركات و"النيولوك" 3 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة مؤثرة من يورجن كلوب بعد إيقاف الدوري الإنجليزي 2 في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما 3 اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة 4 هل ينجح مالك هوفنهايم "المكروه" في إنقاذ العالم وتحدي ترامب؟
قد ينال إعجابك