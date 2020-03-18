الاتحاد السكندري يقلص عدد ساعات العمل في مقراته

الأربعاء، 18 مارس 2020 - 22:47

كتب : هاني العوضي

جماهير الاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي

قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تقليص عدد ساعات العمل في مقريه ليغلق أبوبا في السادسة مساء.

جاء ذلك القرار في ظل تفشي فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الجميع داخل النادي وفقا لبيان النادي السكندري.

وتقرر غلق مقر النادي بالشاطبي وفرع النادي بسموحة يوميا في السادسة مساء.

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ويتم تطبيق القرار اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية شهر مارس الجاري.

وتسبب فيروس كورونا في إيقاف النشاط الرياضي في مصر حتى نهاية الشهر الجاري بناء على قرارات رئاسة الوزراء.

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فيروس كورونا الاتحاد السكندري
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