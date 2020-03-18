مالك فيورنتينا: النادي لديه من 8 لـ 10 إصابات.. وليس مسموحا لي بالعودة لـ إيطاليا

شرح روكو كوميسو مالك نادي فيورنتينا الإيطالي صعوبة مواجهة فيروس كورونا واحتجازه في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويُحتجز مالك فيورنتينا في الولايات المتحدة، في ظل إصابة 3 من لاعبي الفريق، جيرمان بيتزيلا، باتريك كوتروني ودوشان فلاهوفيتش.

كوميسو قال عبر شبكة سكاي سبورتس الإيطالية: "لقد رأينا كيف ساءت الحالة وأنا أيضا، بين الموظفين واللاعبين وزوجاتهم، لدينا مجموعة بين 8-10 حالات إيجابية في فيورنتينا".

وتابع "الوضع في الولايات المتحدة ليس بنفس الحدة مثل إيطاليا، أنا محتجز في منزلي منذ 5 أيام مع زوجتي ونجلتي، ونجلي في فلورنسا لم يخرج من غرفته في الفندق".

وأضاف "أود العودة إلى إيطاليا لكنه ليس مسموحا لي دعم فريقي، فكرة التبرعات تظهر هنا فقد جمعنا 400 ألف يورو وأريد شكر فرانك ريبيري على تبرعه بـ 50 ألفا ونريد أن نساعد الناس وهو ما نحتاجه".

وتخطت حالات الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا حاجز 35 ألفا وارتفع عدد الوفيات إلى 2978 وفقا للتقارير الأخيرة.

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