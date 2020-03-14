يومان راحة للمصري قبل بدء الاستعداد للإسماعيلي

قرر طارق العشري المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي فريقه يومان راحة من التدريبات بعد تأجيل لقاء الزمالك.

وكان يفترض أن يلتقي المصري مع الزمالك مساء غد الأحد، إلا أن اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات السبت والأحد من الدوري بسبب سوء حالة الطقس.

وبعد التأجيل، قرر المصري حصول اللاعبين على يومان راحة سلبية، قبل الدخول في معسكر مغلق ببرج العرب من جديد، استعدادا للقاء الإسماعيلي.

الفريق استغل معسكر برج العرب بعد تأجيل مباراة الزمالك، وأقام مباراة ودية مساء أمس بين لاعبى الفريق بالزي الأبيض والأخضر رغم سوء حالة الطقس.

وانتهت المباراة بفوز أحد الفريقين بهدفين دون رد. سجلهما أوستن أموتو وحسن علي.

ويستعد المصري لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 مارس الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري. لقاء سيكون الأول لطارق العشري مع الفريق محليا بعد مباراتي نهضة بركان في الكونفدرالية.

video:1

اقرأ أيضا

إجراءات وقائية في الدوري المصري لمواجهة كورونا

تعرف على كل الأحداث الرياضية التي تأثرت بفيروس كورونا

الأندية الإيطالية ترفض لعب مباريات فاصلة وتقدم مقترحا لإنهاء الموسم

لا يوجد حل مثالي.. 3 مقترحات لكيفية إنهاء الدوري الإنجليزي

إكرامي: إيقاف أي نشاط يتعلق بتجمعات بشرية أصبح ضرورة.. لم يعد خيارا