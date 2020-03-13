الرجاء لـ في الجول: إيقاف الكرة لا يشمل الفريق الأول.. وبعثة الإسماعيلي في أفضل حال

كشف سعيد وهبي المتحدث الرسمي للرجاء المغربي بأن قرار ناديه بإيقاف نشاط الكرة لا يشمل الفريق الأول الذي يستعد للقاء الإسماعيلي في البطولة العربية.

وقال المتحدث الرسمي للرجاء لـFilGoal.com:" قرار النادي بإيقاف النشاط الرياضي لا يشمل الفريق الأول بينما يخص مدرسة الكرة فقط ما بين أعمار 6 سنوات حتى 12 عام حرصا عليهم من انتشار مرض كورونا في المغرب".

وأضاف" فريق الاسماعيلي بخير وقمنا باستقبال البعثة بأفضل شكل ونوفر لهم كامل الحماية ضد مرض كورونا لأنهم أشقاء لنا قبل أي شيء وشرف لنا أن نستقبل فريق مصري في المغرب ونتمنى أن تكون مواجهة قوية ".

وأتم "كثرة المواجهات بين الكرة المصرية والمغربية أمر يسعدنا وتواجد 4 فرق مغربية ومصرية في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوضح مدى قوة سيطرة الدولتين على القارة خلال الموسم الحالي".

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فريق الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الأحد المقبل بعد الفوز عليه ذهابا في مصر بهدف دون رد.

وينافس الرجاء منافسه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يلتقي الأهلي مع نظيره الوداد في الدور ذاته.

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