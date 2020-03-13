الحالة الأولى في الدوري الألماني.. إصابة لاعب بادربورن بـ كورونا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 23:06

كتب : FilGoal

لوكا كيليان - بادربورن

أعلن نادي بادربورن الذي ينشط في الدوري الألماني إصابة لاعبه لوكا كيليان بفيروس كورونا.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أن عينة اللاعب جاءت إيجابية وتم عزله بالتنسيق مع السلطات المحلية هنا.

وأشار البيان إلى أن جميع اللاعبين والطاقم الفني سيخضعون لفحص كورونا.

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وأكد مارتين برزوندزيونو المدير الرياضي للنادي أن "صحة اللاعبين والموظفين تمثل الأهمية المطلقة للنادي وسنفعل كل ما في وسعنا لتزويد الكل بأفضل رعاية طبية ممكنة".

وكان لوكاك كيليان يغيب عن خوض المباريات في الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابة قبل أن تنتقل له عدوى كورونا.

وأصبح مدافع النادي الألماني هو أول لاعب يتم تشخصيه بالفيروس الجديد.

يذكر أن الدوري الألماني تم إيقافه بدرجتيه الأولى والثانية حتى 2 أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

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