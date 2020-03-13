اسكواش - تعليق بطولة الجونة وكافة البطولات الدولية حتى نهاية أبريل بسبب كورونا

أصدر الاتحاد الدولي للاسكواش للاعبين المحترفين قرارا بتعليق كافة المسابقات الدولية حتى نهاية شهر أبريل المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبناء على ذلك القرار تم تأجيل بطولة الجونة للاسكواش في فئتيها الرجال والسيدات والتي كانت من المفترض أن تقام في الفترة ما بين 10 لـ17 أبريل.

وجاء ذلك القرار بسبب بخوف الاتحاد الدولي من سفر اللاعبين حول العالم لمختلف البلاد، بالإضافة لمنع بعض البلاد استقبال رحلات الطيران من جنسيات معينة حيث تفشي الفيروس.

يذكر أن العديد من الأحداث الرياضية تم تأجيلها تباعا خلال الأيام الأخيرة بسبب تفشي كورونا مثل الدوري الإنجليزي وسباق الفورميولا 1 ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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