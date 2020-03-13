مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أوراقنا والرجاء مكشوفة.. وضعنا خطتنا وهدفنا اللقب

يرى أدهم السلحدار مدرب نادي الإسماعيلي، بأن فريقه وفريق الرجاء مكشوفان لبعضهما البعض، والهدف هو حصد لقب البطولة العربية.

وقال السلحدار في تصريحات لـFilGoal.com: "نسافر إلى المغرب وهدفنا الوصول للقاء النهائي والفوز بالبطولة العربية".

وأضاف "أوراق كل فريق معروفة للآخر، وستكون مباراة صعبة على الفريقين".

المدرب العام تابع "استعدينا من خلال متابعة الكثير من مباريات المنافس وحتى آخر مباراة لهم أمام مازيمبي فى البطولة الإفريقية".

السلحدار أكمل "وضعنا الخطة المناسبة وسنلعب على ثغرات المنافس، وفى نفس الوقت هدفنا تعديل أخطائنا التى وقعنا فيها خلال لقاء الجونة لمنع تكرارها".

وأتم "انتهينا من خطة اللعب، ولن يتبقى بعد توفيق الله سوى رغبات اللاعبين في الملعب، ونثق بأنهم يريدوا فعل أي شيء لمصالحة جماهيرهم".

وغادرت بعثة الاسماعيلى مساء أمس الخميس مطار القاهرة في طريقها إلى الدار البيضاء لمواجهة فريق الرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية يوم الأحد.

وكان الإسماعيلي فاز على الرجاء بهدف في مصر في لقاء الذهاب.

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