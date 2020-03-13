رسميا - بعد إلغاء سباق أستراليا.. فورمولا 1 تؤجل سباقي البحرين وفيتنام

أعلنت فورمولا وان في بيان رسمي عن تأجيل سباق الجائزة الكبرى في البحرين وفيتنام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وصرح تشيس كاري رئيس فورمولا وان: "سباق البحرين ممتع ضمن جدولنا، نتطلع للعودة إليه حينما نستطيع، وكذلك الحال مع فيتنام، واحدة من أكثر المدن تشويقا في العالم".

فيما نشرت فورمولا وان بيانا عبر حساباتها قالت فيه: "بعد مناقشات مع الاتحاد الدولي للسيارات ومنظمي السباقات تم اتخاذ القرار".

كنتيجة على ذلك ستبدأ البطولة في أوروبا في نهاية شهر مايو بسبب تفشي الفيروس في القارة العجوز في الفترة الأخيرة، وبناء عليه قررت فورمولا وان أن تراجع الخيارات في وقت لاحق.

وكان فريق ماكلارين البريطاني لسباقات فورمولا ١ قد انسحب في وقت سابق من بطولة أستراليا بعد إيجابية الفحوصات التي خضع لها أحد أعضاء الفريق وتأكد إصابته بفيروس كورونا.

وفيما بعد تم إلغاء السباق بعد انسحاب فريق ماكلارين، وابتعاد معظم الفرق عن المشاركة به خوفا من تفشي الفيروس.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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