مران الزمالك – الفريق يعود من الراحة السلبية.. وكارتيرون يضع خطة الإعداد مع معاونيه

عاد لاعبو الزماك للتدرب اليوم الجمعة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصلوا عليها في الأيام الماضية بعد تأجيل لقاء الاتحاد السكندري.

ويخوض الزمالك تدريباته اليوم على ملعب الناشئين المغطى بنجيل صناعي، وذلك نظرا لكثافة المياة في ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، نتيجة لسقوط الأمطار الغزيرة على الملعب ، ووجود صعوبه في خوض المران عليه.

من جهة أخرى، اجتمع باتريس كارتيرون مدرب الزمالك مع سامي الشييني المدرب العام وأمير عبد العزيز المدرب، لوضع خطة التدريب للفترة المقبلة.

ووضع كارتيرون برنامجا خاصا للاعبي الفريق على هامش المران.

عبد الله جمعة الظهير الأيسر العائد من الإصابة، خاض فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران, إذ قام اللاعب بالركض حول الملعب، وأداء بعض التدريبات التأهيلية بصحبة زملائه وعقب ذلك فضل الجهاز استكمال اللاعب المران بجيمانيزيوم النادي.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي خاص لمعالجة الارهاق وتجهيزه بأفضل شكل ممكن للفترة المقبلة.

‎وأدى لاعبو الفريق، فقرة تأهيلية لمدة نصف ساعة بالركض بمحيط الملعب.

بعدها أدى اللاعبون بعض تدريبات الرشاقة والمرونة، بالإضافة إلى بعض تدريبات بالكرة تأهيلية من خلال تمريرات الكرة فيما بين اللاعبين وبعضهم

يذكر أن لقاء الزمالك مع المصري تأجل رسميا بعدما كان مقررا له أن يلعب يوم الأحد المقبل.

ولن يلعب الزمالك قبل يوم 19 مارس الجاري، موعد مباراة الفريق مع مصر للمقاصة في بطولة الدوري.

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