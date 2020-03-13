بالفيديو- مباراة جريميو وإنترناسيونال في كوبا ليبرتادوريس تشهد رقما قياسيا في البطاقات الحمراء

الجمعة، 13 مارس 2020 - 14:02

كتب : FilGoal

ديربي بورتو أليجري

يظن البعض أن مواجهة فريقين للمرة الأولى في بطولة قارية هو أمر للتاريخ، لكن بين جريميو وإنترناسيونال هي فرصة جديدة لتأجيج الصراع بينهما.

واجه إنترناسيونال مضيفه جريميو ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كوبا ليبرتادوريس، المجموعة تضم أيضا أمريكا دي كالي الكولمبي ويونيفيرسداد كاتوليكا التشيلي.

فجر الجمعة تواجه الفريقان على أرينا دي جريميو معقل جريميو في بورتو أليجري، مواجهة هي الأولى على الإطلاق بين الفريقين في البطولة.

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حينما ترى النتيجة فقد انتهى بالتعادل السلبي، ثم تجد بعد ذلك ٨ بطاقات حمراء ٤ لكل فريق منها لاعبين على مقاعد البدلاء، وإن بحثت عن ملخص المواجهة فستجد شجارا ناريا بالأيدي بين طرفي دربي بورتو أليجري.

وشهد الشجار تدخل ريناتو بورتالوبي مدرب جريميو للاعتداء على منافسه ثم حاول الكثيرين فض الاشتباك العنيف.

وتم طرد لاعبين مباشرة بسبب المشهد الفوضوي الذي حدث خلال اللقاء وبعده.

وطرد الرباعي لوسيانو وبيبي وكايو هنريكي وباولو ميراندا من جريميو، فيما طرد الرباعي إدينلسون ومويسيس وبرونو براكسيديس وفيكتور كيسيتا من إنترناسيونال.

وتعد تلك البطاقات الحمراء الثمانية رقما قياسيا جديدا ليصبح أكثر عدد من البطاقات الحمراء التي تظهر في مباراة واحدة في بطولة كوبا ليبرتادوريس.

وأشارت تقارير صحفية عديدة في البرازيل إلى أن الناديين سيواجهان عقوبات قوية للغاية للاعبين المتورطين في الشجار.

وتم إيقاف المسابقة بعد ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا ومحاولة السيطرة عليه.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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