رسميا - برشلونة يعلق نشاط الفريق حتى إشعار آخر بسبب كورونا

قرر نادي برشلونة تعليق النشاط الرياضي في النادي للفريق الأول لكرة القدم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" وبناء على النصائح الطبية التي حصل عليها الفريق.

ونشر النادي بيانا رسميا عبر حساباته قال فيه: "بناء على الوضع الصحي الحالي ووفقا لتوصيات الطاقم الطبي للنادي، قررنا إيقاف كافة أنشطة الفريق الأول لكرة القدم حتى إشعار آخر".

وواصل البيان "القرار تم اتخاذه بعد اجتماع عقد صباح الجمعة بين الفريق ورئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والطبيب خوامي بادروس رئيس الطاقم الطبي وقسم الرعاية في النادي وأنطوني تريا رئيس قسم الوبائيات في مستشفى برشلونة".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أوصى في وقت سابق بتوقف مسابقات كرة القدم في الدولة بعد تفشي فيروس كورونا، قبل أن تقرر رابطة الدوري تأجيل المسابقة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في وقت سابق تأجيل مباريات الأسبوع المقبل من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب تفشي الفيروس.

وتوقفت مسابقات كرة القدم في أكثر من دولة أوروبية للحد من تفشي فيروس كورونا، أبرزها إيطاليا وإنجلترا وفرنسا، وقد يتبعهم ألمانيا.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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