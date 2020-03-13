بواش: يجب أن تتوقف مسابقات الكرة.. الصين كانت أكثر مسؤولية من أوروبا

الجمعة، 13 مارس 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

فيلاش بواش

قال أندريه فيلاش بواش مدرب نادي أولمبيك مرسيليا إن مسابقات كرة القدم يجب أن تتوقف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" مشيرا إلى أن تعامل الصين كان أكثر مسؤولية مما يحدث حاليا في أوروبا.

وصرح بواش قائلا: "نحن بحاجة لأن نثق ونحترم بالمعايير التي تم اتخاذها إن تم إيقاف الدوري مثلما حدث في إسبانيا مثلا".

وأضاف "في رأيي، يجب أن نوقف كل مسابقات كرة القدم".

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وواصل "في الصين، كانوا أكثر مسؤولية عما هو الحال عليه هنا في أوروبا".

رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة توقف مسابقتي الدوري الفرنسي بدرجتيها حتى إشعار آخر للحد من تفشي الفيروس.

وتسبب تفشي الفيروس في توقف مسابقات الدوريات في عدة دول أبرزها إيطاليا وإسبانيا، كما طالبت رابطة كرة القدم الألمانية عن إيقاف الدوري حتى يوم ٢ أبريل المقبل.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

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