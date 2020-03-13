رسميا - توقف الدوري الفرنسي بدرجتيه حتى إشعار آخر بسبب تفشي فيروس كورونا

أعلنت رابطة كرة القدم الفرنسية للمحترفين إيقاف الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وجاء في بيان الرابطة: "بعد إعلان رئيس جمهورية فرنسا المخاطر الصحية من انتشار فيروس كورونا، قرر مجلس إدارة الرابطة الإعلان يوم الجمعة عن إيقاف الدوري الفرنسي بدرجتيه الأولى والثانية حتى إشعار آخر".

وأضاف "كما أشار الرئيس يوم الخميس، مصلحة الجميع يجب أن تكون فوق كل شيء، الحالة العاجلة اليوم لإيقاف ذلك الوباء وحماية المعرضين للخطر وتجنب المخاطر مهمة لنا".

وأتم "سنجتمع أيضا مع يويفا يوم ١٧ مارس في الاجتماع المقرر عقده مسبقا لمناقشة تطور الأوضاع".

دوريات عديدة تأثرت بسبب فيروس كورونا وتوقفت، أبرزها الدوريين الإيطالي والإسباني وحاليا انضم إليهما الفرنسي والألماني والإنجليزي في الطريق.

تداعيات انتشار فيروس كورونا، تسببت في إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن عقد اجتماع بالفيديو يوم ١٧ مارس لمناقشة مستقبل مسابقات الاتحاد بالكامل في ظل مواجهة تفشي الفيروس.

لمتابعة مدى تأثر الأنشطة الرياضية بمختلف مجالاتها بانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" من هنا.

طالع أيضا

من منظمة الصحة العالمية.. كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا

فيفا يوافق على طلب اتحاد أمريكا الجنوبية بتأجيل تصفيات كأس العالم بسبب كورونا

رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تعقد اجتماعا طارئا بعد إصابة أرتيتا بفيروس كورونا

تشيلسي يعلن إصابة لاعبه بفيروس كورونا وعزل الفريق بالكامل

إيفرتون يعلن عزل فريقه وطاقمه التدريبي بعد ظهور أعراض كورونا على لاعب