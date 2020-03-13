إيفرتون يعلن عزل فريقه وطاقمه التدريبي بعد ظهور أعراض كورونا على لاعب

الجمعة، 13 مارس 2020 - 11:48

كتب : FilGoal

إيفرتون

فيروس كورونا الدوري الإنجليزي الممتاز كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أوراقنا والرجاء مكشوفة.. وضعنا خطتنا وهدفنا اللقب 36 دقيقة | الوطن العربي
رسميا - بعد إلغاء سباق أستراليا.. فورمولا 1 تؤجل سباقي البحرين وفيتنام 38 دقيقة | رياضات أخرى
بركات: لن نصرف شيئا للاعبين إذا تعادل المنتخب في مباراة داخل مصر 43 دقيقة | إفريقيا
خبر في الجول – الفيفا يُغرم الزمالك 400 ألف دولار لـ فيريرا ساعة | الدوري المصري
ديبالا يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا ساعة | أوروبا
مانشستر سيتي يعلن تعليق النشاط الكروي حتى إشعار آخر ساعة | الدوري الإنجليزي
مران الزمالك – الفريق يعود من الراحة السلبية.. وكارتيرون يضع خطة الإعداد مع معاونيه ساعة | الدوري المصري
رسميا - اتحاد الكرة يؤجل مباراتي الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث
قد ينال إعجابك