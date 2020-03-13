إيفرتون يعلن عزل فريقه وطاقمه التدريبي بعد ظهور أعراض كورونا على لاعب الجمعة، 13 مارس 2020 - 11:48 كتب : FilGoal إيفرتون فيروس كورونا الدوري الإنجليزي الممتاز كورونا نرشح لكم أخر الأخبار مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: أوراقنا والرجاء مكشوفة.. وضعنا خطتنا وهدفنا اللقب 36 دقيقة | الوطن العربي رسميا - بعد إلغاء سباق أستراليا.. فورمولا 1 تؤجل سباقي البحرين وفيتنام 38 دقيقة | رياضات أخرى بركات: لن نصرف شيئا للاعبين إذا تعادل المنتخب في مباراة داخل مصر 43 دقيقة | إفريقيا خبر في الجول – الفيفا يُغرم الزمالك 400 ألف دولار لـ فيريرا ساعة | الدوري المصري ديبالا يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا ساعة | أوروبا مانشستر سيتي يعلن تعليق النشاط الكروي حتى إشعار آخر ساعة | الدوري الإنجليزي مران الزمالك – الفريق يعود من الراحة السلبية.. وكارتيرون يضع خطة الإعداد مع معاونيه ساعة | الدوري المصري رسميا - اتحاد الكرة يؤجل مباراتي الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. رسميا - اتحاد الكرة يؤجل مباراتي الأهلي ضد إنبي والزمالك أمام المصري مران الزمالك – الفريق يعود من الراحة السلبية.. وكارتيرون يضع خطة الإعداد مع معاونيه ديبالا يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا رسميا - برشلونة يعلق نشاط الفريق حتى إشعار آخر بسبب كورونا رسميا - إيقاف نشاط كرة القدم في إنجلترا حتى ٤ أبريل المقبل الأكثر مشاهدة 1 انتهت في إفريقيا - الأهلي (1)-(1) صن داونز.. النسر يطير للمربع الذهبي 2 قمتان مصريتان مغربيتان.. تعرف على مواعيد مباريات نصف نهائي إفريقيا "الواحدة فجرا" 3 محامي رونالدينيو: إنه أحمق.. لا يدرك الجريمة التي ارتكبها 4 في مباراته المائة.. صلاح يدخل تاريخ الدوري الإنجليزي بهدف جديد أمام بورنموث أمس اليوم غدا الدوري الأوروبي 0 لاسك لينز 5 مانشستر يونايتد انتهت الدوري الأوروبي 1 بلدية إسطنبول 0 كوبنهاجن انتهت الدوري الأوروبي 1 أولمبياكوس 1 ولفرهامبتون انتهت الدوري الأوروبي 1 جلاسجو رينجرز 3 باير ليفركوزن انتهت الدوري الأوروبي 1 فولفسبورج 2 شاختار دونتسك انتهت الدوري الألماني - فورتونا دوسلدورف - بادربورن لم تبدأ 21:30 دوري الأمير محمد بن سلمان - الحزم - الفيصلي لم تبدأ 17:50 دوري الخليج العربي الإماراتي 1 حتا 2 الوصل مباشر 37:15 دوري الخليج العربي الإماراتي 0 عجمان 1 شباب الأهلي دبي مباشر 37:8 دوري الخليج العربي الإماراتي - النصر - خورفكان لم تبدأ 18:30 الدوري الألماني - بوروسيا دورتموند - شالكه لم تبدأ 16:30 الدوري الألماني - يونيون برلين - بايرن ميونيخ لم تبدأ 19:30 الدوري الألماني - لايبزج - فرايبورج لم تبدأ 16:30 الدوري الألماني - هوفنهايم - هيرتا برلين لم تبدأ 16:30 الدوري الألماني - كولن - ماينتس 05 لم تبدأ 16:30 قد ينال إعجابك