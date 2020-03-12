كلوب: كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة.. ولا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها

الخميس، 12 مارس 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - دييجو سيميوني - ليفربول - أتليتكو مدريد

أوضح يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي أن فريقه قدم أداءً جيدا لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال أمام أتليتكو مدريد الإسباني.

ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا بالخسارة من أتليتكو مدريد الإسباني إيابا بنتيجة 3-2 مودعا المسابقة من ثمن النهائي.

كلوب قال عقب نهاية القاء "خلال 95 دقيقة قدمنا مباراة كبيرة وبسبب أخطاء استقبلنا الأهداف في الشوطين الإضافيين، قدمنا أداءً ممتازا وسيطرنا على المباراة وأتليتكو دافع بطريقة ممتازة".

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وتابع عبر شبكة BeIN sports "علينا أن نعترف أننا وجدنا صعوبات في هز الشباك، وبعدما سجلنا الهدف الثاني، استقبلنا الأهداف ولم يكن يجب علينا ذلك وكان علينا أن نصبح أكثر حدة".

وأضاف "في الشوطين الإضافيين وحاولنا أن نقوم ببعض التغييرات الحيوية في وسط الملعب لكننا وجدنا قوة في الالتحامات ولعبنا على الجهتين اليمنى واليسرى".

وتابع "لا أفهم جودة أتليتكو التي يمتلكونها في لعب كرة القدم، يمكنهم لعب كرة قدم مناسبة لكنهم يقفون في العمق ويلعبون على مرتدات".

وأكمل "نتقبل ذلك لكننا لا نشعر بخير الليلة، أدركت أننا خاسر سيء، خاصة عندما يبذل لاعبي فريقي مجهودا أمام فريق كبيرة الذي يدافع بخطين من 4".

وأتم "نعلم أننا مررنا ببعض لحظات التوفيق في العامين الماضيين بدوري الأبطال، وصلنا لنهائي دوري الأبطال مرتين، لكن اليوم كل شيء كان ضدنا في الأوقات الحاسمة".

الهزيمة الأوروبية هي الأولى من نوعها لـ ليفربول على ملعب أنفيلد تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.

ليظل ريال مدريد هو الفريق الذي توج بدوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين (أو أكثر) في النسخة الحديثة للمسابقة.

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