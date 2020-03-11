من أجل المحتشدين خارج حديقة الأمراء.. باريس يُقصي دورتموند من الأبطال

قلب باريس سان جيرمان الفرنسي تأخره ذهاب في إياب دور الـ 16 لـ دوري أبطال أوروبا على بوروسيا دورتموند الألماني وتأهل لربع النهائي.

ذهابا خسر باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 وفي الإياب تفوق بفضل ثنائية نيمار وخوان برنات في الشوط الأول.

وأصبح الفريق الباريسي ثالث المتأهلين بعد أتالانتا الإيطالي وريد بول لايبزج الألماني، تأهل غائب لربع النهائي منذ موسم 2015-16 بعد ودع من دور الـ 16 في النسخ الثلاثة الماضية أمام برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد على الترتيب.

جماهير باريس سان جيرمان احتشدت خارج حديقة الأمراء ملعب المباراة، واحتفلت كأنها في المدرجات قبل وأثناء اللقاء في ظل غياب الجماهير بسبب قرار السلطات الفرنسية بفعل تفشي فيروس كورونا.

احتفال جماهير سان جيرمان خارج الملعب بهدف نيمار 🔥 pic.twitter.com/QcMW3j30L7 — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

تشكيل الفريقين

وبدأ الأوروجوياني المخضرم إيدنسون كافاني في هجوم باريس في ظل جلوس الفرنسي الشاب كيليان مبابي بعد تعافيه من نزله برد.

وغاب الإيطالي ماركو فيراتي بسبب تراكم البطاقات عن الفريق الباريسي.

تشكيل سان جيرمان أمام دورتموند .. مبابي وإيكاردي على مقاعد البدلاء#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/HWOGEePj75 — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

فيما اعتمد لوسيان فافر على ثلاثي هجومي للضغط على دفاع توماس توخيل يقوده هالاند الذي سجل 10 أهداف في دوري الأبطال حتى الآن وبجواره ثورجان هازارد وجادون سانشو.

تشكيل دورتموند - ثلاثي هجومي ناري في خط الهجوم أمام سان جيرمان#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/caMuwtJp2b — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

وصف المباراة

سقط نيمار في الدقيقة الـ 8 من اللقاء على كتفه وتلقي العلاج خارج أرضية الملعب وعاد من جديد.

في لقطة رائعة .. باريس سان جيرمان عرضوا بث مباشر للجماهير المتواجدة خارج الملعب في الشاشات الداخلية لحديقة الامراء pic.twitter.com/ncVcbvv5lc — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

النرويجي إرلينج هالاند لم يسجل في آخر مباراتين وتواصل صيامه في اللقاء بل وحصل على بطاقة صفراء بعد تدخل بالمرفق على الأرجنتيني ليوناردو باريديس في الدقيقة 17.

وقبل دقيقتين من مرور نصف ساعة على اللقاء جاء الهدف الأول في اللقاء، ركنية نفذها أنخيل دي ماريا أودعها نيمار برأسية في شباك رومان بوركي.

هدف نيمار في هو الثاني له برأسية في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفا في شباك باريس سان جيرمان في مباراة الريمونتاد الشهيرة بقميص برشلونة في 2015.

هدف يحمل الرقم 24 الذي يشارك نيمار فيه مع باريس منذ ديسمبر 2019 إذا سجل 14 هدفا وصنع 10 خلال 15 مباراة.

وصار دي ماريا رابع لاعب الموسم الجاري بدوري الأبطال يصنع 4 أهداف في الدوري بعد كل من حكيم زياش ورياض محرز وكيليان مبابي.

وللمباراة الـ 32 على التوالي يسجل لاعبو باريس في دوري أبطال أوروبا كثاني أكثر فريق تسجيلا للأهداف في المباريات بعد ريال مدريد برصيد 34 مباراة بين مايو 2011 وحتى أبريل 2014.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول مرر نيمار إلى بابلو سارابيا داخل منطقة الجزاء الذي أرسل عرضية لـ خوان برنات ليحول الكرة بلمسة صغيرة في الشباك.

هدف ثان في منح باريس قبل نهاية الشوط الأول بطاقة التأهل في انتظار 45 دقيقة.













































وفي الشوط الثاني تواصل غياب دورتموند الهجومي متأثرا بغياب الجماهير وكذلك الفريق الباريسي إذا بات الأمر أشبه بحصة تدريبية.

أنخيل دي ماريا كاد أن يهز الشباك الألمانية للمرة الثالثة لكن رومان بوركي تعملق وذاد عن مرماه محولا الكرة لركنية في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 63 ورغم الأخبار التي أشارت لاحتمالية غياب كيليان مبابي، شارك الفرنسي الشاب بدلا من بابلو سارابيا لتنشيط الهجوم الباريسي.

يوليان براندت حل بديلا وكاد أن يعدّل مجموع المباراتين بتسديدة جاءت أعلى من العارضة وتحولت لركنية.

وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء دفع إيمري تشان على نيمار بقوة في منتصف الملعب ما أدى إلى مشادة بين لاعبي الفريقين انتهت بطرده.

لقطة طرد إيمري تشان أمام سان جيرمان .. اللاعب الألماني اشتبك مع نيمار قبل نهاية المباراة pic.twitter.com/44QQLeztHV — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

الدقائق الخمسة من الوقت بدلا من الضائع لم تشهد أي جديد، وينتهي اللقاء بتأهل الفريق الباريسي من أجل المحتشدين خارج حديقة الأمراء.

ومن ثم خرج اللاعبين للاحتفال معهم خارجا لأنهم يستحقون هذا.

احتفالات لاعبي باريس سان جيرمان بالصعود مع الجماهير 😍pic.twitter.com/bDmh10TDQ3 — FilGoal (@FilGoal) March 11, 2020

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