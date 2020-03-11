مرتضى: لماذا لم يتم تأجيل القمة لسوء الأحوال الجوية مثل مباراة الاتحاد والزمالك؟

تعجب مرتضى منصور رئيس الزمالك من عدم تأجيل مباراة القمة السابقة أمام الأهلي، بعدما قرر اتحاد الكرة تأجيل مواجهة الاتحاد السكندري بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقرر اتحاد كرة القدم تأجيل 3 مباريات في الدوري المصري يوم الخميس من بينهم مواجهة الاتحاد والزمالك، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال مرتضى عبر فيديو مذاع على قناة ناديه: "اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات يوم الخميس بسبب الأحوال الجوية، وفي نفس الأحوال الجوية قرر لعب مباراة القمة ضد الأهلي".

وأضاف "عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ومحمد فضل عضو اللجنة كانا يريدان أن يلعب الزمالك ضد الأهلي ليخسر ويعوض الفريق الأحمر خسارة مباراة السوبر المصري في الإمارات".

وأتم تصريحاته "لن أترك حق الزمالك في هذه القضية حتى إذا ذهبت إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وكان اتحاد الكرة اعتبر الزمالك منسحبا من مواجهة الأهلي في الدوري يوم 24 فبراير الماضي بعدما لم يذهب إلى استاد القاهرة، واعتمد فوز الفريق الأحمر 2-صفر.

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