فتح الله يتحدث عن موقف رجب بكار وعمر جابر ومفاوضات الأهلي والزمالك

يرى محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز أنه من المبكر الحديث عن سوق الانتقالات الصيفية خاصة للثنائي رجب بكار وعمر جابر.

وكانت تقارير قد ربط اسم رجب بكار بالانتقال إلى الأهلي وعمر جابر إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال محمود فتح الله في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".

وأضاف "لا يمكن أن يقال سينتقل لاعب معين إلى فريق آخر العام المقبل".

وعن موقف رجب بكار من الانتقال إلى الأهلي الموسم المقبل أوضح "اللاعب متواجد في بيراميدز ولديه تدريب غدا وملتزم بذلك".

وشدد "الأمر نفسه بالنسبة لعمر جابر وجميع اللاعبين، نركز على أهدافنا هذا الموسم وما يحدث في المستقبل غير معلوم الآن".

وتابع "الحديث في هذا الملف لا يخصني، لكن الآن تركيزنا في تحقيق أهدافنا".

وأتم فتح الله تصريحاته "اللاعبون ملتزمون جدا ويركزون في أهداف الموسم الجاري".

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