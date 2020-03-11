فرج عامر: فيروس كورونا أزمة مفتعلة.. لا أؤيد تأجيل الدوري

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 22:30

كتب : FilGoal

فرج عامر

يعتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن أزمة فيروس كورونا مفتعلة ولا يؤيد تأجيل الدوري المصري.

سموحة فرض التعادل على الأهلي في الجولة الـ 18 من الدوري المصري (طالع التفاصيل).

رئيس سموحة قال عبر إذاعة الشباب والرياضة عقب نهاية اللقاء: "لا أؤيد فكرة تأجيل الدوري أو إلغائه خوفا من تفشي فيروس كورونا بسبب حالات نسبتها 1% أو 1 في الألف".

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وتابع "أرى أن كورونا أزمة مفتعلة بشكل زائد عن الحد، الأمر يأخذ أكبر من حجمه، والصين سيطرت عليه".

وأضاف "لا يوجز أن تتوقف بطولة الدوري، بل يجب أن تسير الحياة بشكل طبيعي، والحكومة المصرية لديها احتياطات أكثر بكثير من دول أخرى رغم أننا لم نصرف أموالا مثل الآخرين، فالأمور كلها تحت السيطرة".

16 انتصارا على التوالي للأهلي هو الرقم الذي حققه ريني فايلر مدرب الفريق الأحمر، ليستمر الرقم التاريخي للقلعة الحمراء مع مدربه الأسبق مانويل جوزيه صامدا عندما حقق 17 فوزا على التوالي في انطلاق موسم 2004/2005.

تعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 49 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ووصل سموحة إلى النقطة 25 في المركز السابع.

إثارة كبيرة ومباراة كادت تشهد خسارة الأهلي الأولى في الدوري هذا الموسم، إلا أن تقنية الـVAR ساهمت في احتساب ركلة جزاء تعادل منها الفريق الأحمر في الوقت القاتل.

هدف سموحة سجله يوسف ديوب في الدقيقة 69 بتسديدة صاروخية، قبل أن يتعادل الأهلي في الوقت بدلا من الضائع عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء.

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