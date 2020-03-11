فرج عامر لـ في الجول: اللقطة الأخيرة؟ سلمت أمري لله.. الأهلي لعب بوحشية أمامنا

أعرب فرج عامر رئيس نادي سموحة عن رضاه بنتيجة فريقه أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال عامر في تصريحات لـ FilGoal.com: " لعبنا لقاء كبير ومشرف وكنا أصحاب اليد العليا أمام بطل إفريقيا وفريق عالمي من الصعب التغلب عليه ولعب بوحشية أمامنا".

وأوضح " كانت لدينا العديد من الفرص غير الهدف الذي أحرزناه ناهيك عن الأداء العالي من فريق لم تتجاوز تكلفته 18 مليون جنيه فقط ".

وحول القرارات التحكيمية في اللقاء " لن اعترض على ضربة الجزاء التي احتسبت للأهلي طالما تم الرجوع فيها لتقنية الفيديو ولا أدري لماذا لم تستخدم نفس التقنية في آخر كرة للمباراة والتي كانت لصالحنا ضد محمد هاني لاعب الأهلي !؟ ليس بيدي اي شئ لأفعله، سلمت أمري لله في هذا الموضوع".

وواصل "البعض يتحدث عن غيابات في صفوف الأهلي إلا أني اختلف معهم فقائمة الفريق الذي أشجعه بعد سموحة كانت تضم أيضا لاعبين كبار ".

وأتم "أكدنا أننا فريق قوي يستحق الاحترام ونمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين مثل يوسف الذي أحرز الهدف وديريك وحسام حسن وأحمد ابو الفتوح وشريف رضا والهاني سليمان، إنها كتيبة رائعة وأشكرهم على ما قدموه".





































































































































































































































































































































































وقال أيضا فرج عامر عبر إذاعة "الشباب والرياضة" عقب المباراة: "توقعت سيناريو اللقاء من الألف للياء، مما يدل أنني أفهم في كرة القدم، لقد توقعت أن يفوز سموحة، ونكرر ما فعله ليفربول بفضل الأداء المتميز للفريق في المباريات الودية".

وأردف "الدوري المصري غريب جدا، لا يوجد مكافآت مالية، المنافسة شرسة والرعاية ضعيفة، لابد من فرص لتوسيع قاعدة المنافسة، كرة القدم لن تتقدم إذا كانت من طرف واحد".

16 انتصارا على التوالي للأهلي هو الرقم الذي حققه ريني فايلر مدرب الفريق الأحمر، ليستمر الرقم التاريخي للقلعة الحمراء مع مدربه الأسبق مانويل جوزيه صامدا عندما حقق 17 فوزا على التوالي في انطلاق موسم 2004/2005.

تعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 49 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ووصل سموحة إلى النقطة 25 في المركز السابع.

إثارة كبيرة ومباراة كادت تشهد خسارة الأهلي الأولى في الدوري هذا الموسم، إلا أن تقنية الـVAR ساهمت في احتساب ركلة جزاء تعادل منها الفريق الأحمر في الوقت القاتل.

هدف سموحة سجله يوسف ديوب في الدقيقة 69 بتسديدة صاروخية، قبل أن يتعادل الأهلي في الوقت بدلا من الضائع عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء.

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