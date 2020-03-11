مؤتمر فايلر: الرقم القياسي لم يؤثر علينا فهو لن يحقق أهدافنا.. ولا يوجد فريق يفوز دائما

الأربعاء، 11 مارس 2020 - 22:06

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي

رفض ريني فايلر المدير الفني للأهلي ما يقال بأن رغبة فريقه في تحقيق 17 انتصارا متتاليا في الدوري المصري لمعادلة إنجاز الجيل الذهبي للنادي تحت قيادة مانويل جوزيه كان له تأثيرا سلبيا على اللاعبين أمام سموحة.

وتعادل الأهلي مع سموحة اليوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة في إطار الجولة 18 من الدوري المصري.

وتحدث فايلر في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا: "لا أعتقد أن رغبتنا في معادلة الرقم القياسي أثرت سلبا علينا".

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وشدد المدرب السويسري "الأرقام لا تحقق الانتصارات أو أهدافنا".

وأضاف فايلر "لا يوجد فريق يفوز دائما من الطبيعي تحدث بعض التعثرات واليوم تعادلنا ولم نخسر".

وواصل "عانينا من الإجهاد وإصابتا بعض اللاعبين وخوض مباراة استلهكت الكثير من الضغط النفسي والعصبي والتعادل مُرضي لنا في مثل تلك الظروف".

وأكمل المدرب السويسري "لا أبحث عن أي أعذار ولكن لاعبو الأهلي لم يكونوا في يومهم المعتاد".

وأردف "لم أتفاجأ بأداء سموحة فقد فزنا عليهم في الدور الأول بصعوبة واليوم قدموا أداء قويا كذلك".

وبسؤاله هل يعاني الأهلي من مشكلة في لعب الكرات الثابتة رد فايلر "لست مقتنعا بذلك، ونحن نعمل على علاج كل القصور لدينا".

وارتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري بعدما فاز في 17 لقاء وتعادل مرة وحيدة.

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